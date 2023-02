Praia do Futuro vira point para quem quer fugir da folia no Carnaval

Enquanto muitos foliões curtem a retomada do Carnaval nos bloquinhos em Fortaleza, outros aproveitam o período de folga para fugir da multidão e relaxar. O POVO esteve neste domingo, 19, na Praia do Futuro, e constatou que, desde turistas a moradores da cidade, quem escolheu ir à praia não tinha interesse na folia.

O cearense Assis Filho e a potiguar Lúcia de Castro são casados, moram no Rio Grande do Norte e vieram aproveitar o feriado na capital cearense. "Viemos para relaxar, vai ser do hotel para a praia", disse Assis.

Já o casal paraense Vitória Cristina e Caio Sousa tinha comprado a passagem para conhecer Fortaleza e nem percebeu que seria na época do Carnaval. Eles também disseram não gostar de folia e não pretendem ir para nenhum bloco.

E enquanto muitos fortalezenses migram ao interior para aproveitar as atrações no Carnaval, também há pessoas fazendo o processo inverso. O casal João Paulo Barbosa e Marlene Sales, e a filha Agnes Sales, 6, vieram de Quiterianópolis/CE, na região dos Inhamuns, aproveitando o feriado para "fugir da folia e aproveitar uns dias de praia".

Família de Quiterianópolis veio à Fortaleza para curtir as praias durante o Carnaval (Foto: Lennon Costa/O POVO)



A Praia do Futuro teve uma movimentação bem tranquila durante a manhã, mas começou a lotar mais depois das 11 horas, no período próximo ao horário de almoço. O ambulante Sebastião Pereira vende picolés no local e disse que o movimento na praia foi tímido no sábado, mas que estava melhor no domingo.

Segundo o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Barreto, a operação especial na Praia do Futuro para o Carnaval começou desde sexta-feira, 17, com aumento de guarda-vidas, equipamentos, viaturas, 4x4, moto aquática, visando sempre realizar um trabalho preventivo.

"Já tivemos alguma ocorrência no sentido de resgate de afogados, mas graças a Deus não tivemos nenhum óbito na Praia do Futuro. Também tivemos algumas crianças que foram perdidas e encontradas pelos serviços guarda-vidas, então para a gente o trabalho está muito tranquilo", acrescentou.

Mas nem todo mundo que estava na praia queria fugir da folia. Um grupo de Aracaju/SE estava em uma barraca trajandoacessórios coloridos e com uma caixa de som tocando músicas de Carnaval.

Silvânia Souza, Neide Andrade, Carlos Corrêa, Carlos Magno, Áurea Nunes e Juracy Lopes aproveitaram a manhã na praia com os guias Maiara Santos e Gabriel Sá, mas garantiram que de lá iriam escolher um bloco e só vão embora quando acabar: "onde tiver folia, nós estamos no meio", disse Carlos Corrêa.

Grupo de Aracaju/SE estava empolgado com o Carnaval e garantiu sair da praia direto para a folia (Foto: Lennon Costa/O POVO)



