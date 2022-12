Réveillon Fortaleza 2023: festas na praia e em clubes | AO VIVO

Incêndio de táxi próximo à festa na Praia de Iracema

O POVO presenciou o incêndio de um táxi nas proximidades do palco no aterro da Praia de Iracema, no litoral de Fortaleza. O incidente ocorreu na avenida Historiador Raimundo Girão, por volta das 19h40min. O motorista notou a fumaça a tempo e conseguiu sair do veículo, sendo ainda ajudado por funcionário de um estacionamento, que levou extintor de incêndio, e guardas municipais no local.