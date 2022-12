Waldonys chega de paraquedas para abrir segunda noite do Réveillon de Fortaleza

O cantor e sanfoneiro cearense Waldonys, atração responsável por abrir a segunda noite de shows da programação do Réveillon 2023 de Fortaleza, chegou ao evento deste sábado, 31, em grande estilo. ⁠

⁠

O artista, que também é paraquedista e piloto, aterrissou de paraquedas no Aterro da Praia de Iracema por volta das 17h45. As pessoas que pretendem celebrar a chegada de 2023 acompanhando a programação da prefeitura na orla da Capital vibraram com a entrada do artista. Veja um vídeo do momento:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O POVO Online (@opovoonline) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vale lembrar que, em outubro, o sanfoneiro precisou ficar distante dos palcos após sofrer um acidente durante salto de paraquedas em Fortaleza. Ele fraturou a coluna depois que o equipamento apresentou falhas.

Sobre o assunto Waldonys recebe alta do hospital após acidente de paraquedas

Sanfoneiro Waldonys sofre acidente neste sábado, 1º

Waldonys subiu ao palco ao lado da cantora Camila Marieta e a dupla foi a primeira atração da noite, que ainda recebe Felipe Amorim (19h05), Alcione (20h10), Alceu Valença (21h35), Alok (23h), Nando Reis (00h55), Luan Santana (2h20) e Mari Fernandez (3h45).

No primeiro réveillon com fogos de artifício silenciosos, o show de luzes da virada acontece durante o show do DJ Alok.

Foto: Reprodução/Instagram

Waldonys subiu ao palco ao lado da cantora Camila Marieta e a dupla foi a primeira atração da noite no Réveillon de Fortaleza 2023

Tags