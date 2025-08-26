Ancelotti projeta um longo ciclo e fala em ganhar mais de uma Copa pelo Brasil

Em entrevista, técnico diz que país 'nunca terá problema de geração' e que volta de Neymar à Seleção depende apenas da parte física / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti revelou ter um plano bastante ambicioso para a Seleção Brasileira. Em entrevista exclusiva ao portal UOL, o italiano afirmou que seu projeto não se resume a apenas uma Copa do Mundo. O objetivo, segundo ele, é ganhar o próximo Mundial e, depois, buscar um segundo título. Além disso, o comandante exaltou a inesgotável geração de talentos do Brasil e comentou a situação de Neymar. O treinador italiano, de fato, deixou clara a sua grande intenção com a Amarelinha. Ele não vê a Seleção Brasileira como um projeto de curto prazo para sua carreira. O seu maior objetivo, aliás, vai muito além do Mundial de 2026.

“Para mim, pessoalmente, o importante é ganhar a Copa do Mundo. Depois, ter outra oportunidade de ganhar outra com o Brasil”, revelou Ancelotti. A grande confiança do técnico para um projeto tão longo tem uma base muito sólida. Ele acredita que a enorme fartura de craques no futebol do Brasil é incomparável. “Eu acredito que o Brasil nunca vai ter problemas de geração no futebol. Nunca”, disse o técnico. “Nenhuma equipe na Europa pode ter essa quantidade de jogadores”, completou o comandante. Ancelotti sobre Neymar: ‘Parte física’ Dentro deste projeto de longo prazo, Ancelotti também conta com os jogadores mais experientes. Ele voltou a falar sobre a situação do craque Neymar na equipe. Para o técnico, a questão envolvendo o camisa 10 é puramente física.

“Se ele voltar à sua melhor condição física, todo mundo estará contente que ele esteja na equipe nacional”, afirmou o treinador. O seu planejamento, inclusive, passa por uma análise profunda do futebol local. O italiano fez questão de elogiar a qualidade técnica do Campeonato Brasileiro. “Há jogo de qualidade, o Mundial de Clubes mostrou isso, os times brasileiros podem competir com as equipes europeias”, declarou.