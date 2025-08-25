Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti aponta critério para convocação da Seleção Brasileira

Técnico italiano garante que não vai chamar jogadores que não estejam atuando em boas condições físicas e cita caso de Rodrygo
Carlo Ancelotti convocou 25 jogadores para Seleção Brasileira nesta segunda-feira (25) para a última rodadas das Eliminatórias contra Chile e Bolívia. O treinador afirmou que a condição física foi o primordial para definir o critério para a convocação dos jogadores. Ele ainda destacou que esse fator foi decisivo para que alguns nomes não estivessem na lista, como Rodrygo.

“Um critério muito importante para a comissão é o aspecto físico. O jogador que joga na Seleção tem que estar 100% na condição física. Isso é um critério muito importante para nós. Porque a competência em qualquer posição é muito grande, laterais-direitos, zagueiros, meio-campistas, atacantes. A competência é muito grande. Se um jogador não esta 100%, posso chamar outro sem nenhum problema”, destacou Ancelotti.

O italiano afirmou que Neymar e Rodrygo não foram comunicados diretamente sobre as ausências. No entanto, os jogadores sabem dos princípios da Seleção e estão cientes que o técnico conta com eles.

“Não tive conversas com eles (Neymar e Rodrygo). Eles sabem perfeitamente a ideia que a Seleção tem, obviamente tem que jogar partidas e estar em boas condições físicas. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações, podem me chamar. O Rodrygo tem meu número, o Neymar não sei se tem, mas acho que sim — explicou.

Já classificado, o Brasil encara o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude. Os confrontos são pela 17ª e 18ª rodada, respectivamente.

