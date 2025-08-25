Ancelotti aponta critério para convocação da Seleção Brasileira

Técnico italiano garante que não vai chamar jogadores que não estejam atuando em boas condições físicas e cita caso de Rodrygo / Crédito: Jogada 10

Carlo Ancelotti convocou 25 jogadores para Seleção Brasileira nesta segunda-feira (25) para a última rodadas das Eliminatórias contra Chile e Bolívia. O treinador afirmou que a condição física foi o primordial para definir o critério para a convocação dos jogadores. Ele ainda destacou que esse fator foi decisivo para que alguns nomes não estivessem na lista, como Rodrygo. “Um critério muito importante para a comissão é o aspecto físico. O jogador que joga na Seleção tem que estar 100% na condição física. Isso é um critério muito importante para nós. Porque a competência em qualquer posição é muito grande, laterais-direitos, zagueiros, meio-campistas, atacantes. A competência é muito grande. Se um jogador não esta 100%, posso chamar outro sem nenhum problema”, destacou Ancelotti.