Joelinton, convocado por Ancelotti, sai de campo chorando após lesão na coxa

Meia do Newcastle sente dores no jogo contra o Liverpool horas depois de ser chamado para a Seleção Brasileira e vira grande preocupação / Crédito: Jogada 10

O meia Joelinton viveu uma segunda-feira (25) de emoções completamente opostas. O jogador, no início da tarde, comemorou sua convocação para a Seleção Brasileira. Horas mais tarde, contudo, ele deixou o St James’ Park chorando durante um jogo do Newcastle contra o Liverpool pela Premier League. O atleta sentiu uma lesão na coxa e virou uma grande preocupação. O problema ocorreu na partida contra o Liverpool, pela Premier League. A lesão do jogador ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo. O brasileiro Joelinton sentiu a coxa após uma dividida em campo. Ele, então, não conseguiu continuar na partida e precisou ser substituído imediatamente. O atleta deixou o gramado chorando muito. Ele foi consolado pelo seu companheiro Bruno Guimarães, que também foi convocado.