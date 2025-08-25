Quem foi convocado por Ancelotti? Veja lista completa

Quem foi convocado por Ancelotti? Veja lista completaDouglas Santos e Fabricio Bruno foram as surpresas da convocação de Carletto para os amistosos ante Chile e Bolívia, no encerramento das Eliminatórias
O treinador Carlo Ancelotti realizou a sua segunda convocação à frente da seleção brasileira na tarde desta segunda-feira, 25. Desta vez, a canarinho enfrentará dois desafios que marcam o encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.
Primeiro, vai encarar o Chile no dia 4 de setembro. Cinco dias depois, enfrentará a Bolívia em El Alto.
Sem Neymar e Vinícius Júnior, mas com Kaio Jorge como estreante, o italiano convocou uma seleção alternativa, na qual alguns jogadores mais frequentes ficaram de fora. A intenção é observar nomes que podem voltar a aparecer na lista e tirar dúvidas.
As principais surpresas ficaram por conta de Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Douglas Santos, do Zenit.
Na primeira data-fifa em que esteve à frente do Brasil, Ancelotti empatou com o Equador na estreia, por 0 a 0, fora de casa. Contudo, no segundo compromisso, o multicampeão conquistou a sua primeira vitória, que ocorreu sobre o Paraguai, na Neo Química Arena.
Após enfrentar Chile e Bolívia e encerrar as Eliminatórias, a seleção brasileira ainda terá quatro compromissos em 2025. Primeiro, disputará amistosos diante do Japão e da Coreia do Sul, em outubro. Depois, a intenção é confirmar jogos ante seleções do continente africano.
Medalhões de fora?
Mesmo com as novidades e ausências, Ancelotti não quis interromper a evolução de alguns atletas que foram bem nos jogos de estreia contra Equador e Paraguai, como o zagueiro Alexsandro, do Lille. Assim, também optou por não renunciar a nomes de confiança, como Casemiro, do Manchester United, para ajudar os novos atletas a se adaptarem no ambiente de seleção.
Ainda assim, abdicou de nomes como Neymar, que ainda recupera a minutagem no Santos, e Vinícius Júnior, que está suspenso para um dos jogos e ficou de fora da lista para abrir espaço para testes. Além deles, Rodrygo e Gérson também ficaram de fora.
Confira a lista completa de convocados
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Hugo Souza (Corinthians)
Defensores
- Alexsandro (Lille)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Fabricio Bruno (Cruzeiro)
- Marquinhos (PSG)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Wesley (Roma)
- Vanderson (Mônaco)
- Caio Henrique (Mônaco)
- Douglas Santos (Zenit)
Meio-campistas
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Joelinton (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Lucas Paquetá (West Ham)
- Matheus Cunha (Manchester United)
Atacantes
- João Pedro (Chelsea)
- Estêvão (Chelsea)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Raphinha (Barcelona)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Richarlison (Tottenham)