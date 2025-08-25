Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem foi convocado por Ancelotti? Veja lista completa

Douglas Santos e Fabricio Bruno foram as surpresas da convocação de Carletto para os amistosos ante Chile e Bolívia, no encerramento das Eliminatórias
Autor Rangel Diniz
Rangel Diniz Autor
O treinador Carlo Ancelotti realizou a sua segunda convocação à frente da seleção brasileira na tarde desta segunda-feira, 25. Desta vez, a canarinho enfrentará dois desafios que marcam o encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. 

Primeiro, vai encarar o Chile no dia 4 de setembro. Cinco dias depois, enfrentará a Bolívia em El Alto.

Sem Neymar e Vinícius Júnior, mas com Kaio Jorge como estreante, o italiano convocou uma seleção alternativa, na qual alguns jogadores mais frequentes ficaram de fora. A intenção é observar nomes que podem voltar a aparecer na lista e tirar dúvidas.

As principais surpresas ficaram por conta de Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Douglas Santos, do Zenit.

Na primeira data-fifa em que esteve à frente do Brasil, Ancelotti empatou com o Equador na estreia, por 0 a 0, fora de casa. Contudo, no segundo compromisso, o multicampeão conquistou a sua primeira vitória, que ocorreu sobre o Paraguai, na Neo Química Arena.

Após enfrentar Chile e Bolívia e encerrar as Eliminatórias, a seleção brasileira ainda terá quatro compromissos em 2025. Primeiro, disputará amistosos diante do Japão e da Coreia do Sul, em outubro. Depois, a intenção é confirmar jogos ante seleções do continente africano.

Medalhões de fora?

Mesmo com as novidades e ausências, Ancelotti não quis interromper a evolução de alguns atletas que foram bem nos jogos de estreia contra Equador e Paraguai, como o zagueiro Alexsandro, do Lille. Assim, também optou por não renunciar a nomes de confiança, como Casemiro, do Manchester United, para ajudar os novos atletas a se adaptarem no ambiente de seleção.

Ainda assim, abdicou de nomes como Neymar, que ainda recupera a minutagem no Santos, e Vinícius Júnior, que está suspenso para um dos jogos e ficou de fora da lista para abrir espaço para testes. Além deles, Rodrygo e Gérson também ficaram de fora.

Confira a lista completa de convocados

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

  • Alexsandro (Lille)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro)
  • Marquinhos (PSG)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Wesley (Roma)
  • Vanderson (Mônaco)
  • Caio Henrique (Mônaco)
  • Douglas Santos (Zenit)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Lucas Paquetá (West Ham)
  • Matheus Cunha (Manchester United)

Atacantes

  • João Pedro (Chelsea)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Richarlison (Tottenham)

