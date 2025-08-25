Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti explica ausência de Neymar por questão física e diz: "Não precisamos testá-lo"

Camisa 10 não figura entre os convocados da seleção desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho durante partida contra o Uruguai
Principal nome do futebol brasileiro nos últimos 15 anos, Neymar ficou fora da convocação da seleção para enfrentar Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em coletiva nesta segunda-feira, 25, o técnico Carlo Ancelotti explicou a ausência do camisa 10 por questões físicas e destacou que o jogador não precisa passar por testes para comprovar sua relevância no time.

 

"Ele teve um pequeno problema na última semana, mas não precisamos testá-lo, todo mundo conhece Neymar: a comissão, a Seleção, os torcedores do Brasil conhecem. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo", disse.

Ausente da lista de convocados da seleção brasileira desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho durante partida contra o Uruguai, o craque do Santos sofreu um pequeno edema muscular na coxa na semana passada e, por isso, não foi selecionado pelo treinador italiano.

Detalhes da convocação

O treinador Carlo Ancelotti realizou a sua segunda convocação à frente da seleção brasileira na tarde desta segunda-feira, 25. Desta vez, a canarinho enfrentará dois desafios que marcam o encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Primeiro, vai encarar o Chile no dia 4 de setembro. Cinco dias depois, enfrentará a Bolívia em El Alto.

Sem Neymar e Vinícius Júnior, mas com Kaio Jorge como estreante, o italiano convocou uma seleção alternativa, na qual alguns jogadores mais frequentes ficaram de fora. A intenção é observar nomes que podem voltar a aparecer na lista e tirar dúvidas.

 

Confira a lista completa de convocados

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

  • Alexsandro (Lille)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro)
  • Marquinhos (PSG)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Wesley (Roma)
  • Vanderson (Mônaco)
  • Caio Henrique (Mônaco)
  • Douglas Santos (Zenit)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Lucas Paquetá (West Ham)
  • Matheus Cunha (Manchester United)

Atacantes

  • João Pedro (Chelsea)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Richarlison (Tottenham)

