Ancelotti explica ausência de Neymar por questão física e diz: "Não precisamos testá-lo"Camisa 10 não figura entre os convocados da seleção desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho durante partida contra o Uruguai
Principal nome do futebol brasileiro nos últimos 15 anos, Neymar ficou fora da convocação da seleção para enfrentar Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em coletiva nesta segunda-feira, 25, o técnico Carlo Ancelotti explicou a ausência do camisa 10 por questões físicas e destacou que o jogador não precisa passar por testes para comprovar sua relevância no time.
"Ele teve um pequeno problema na última semana, mas não precisamos testá-lo, todo mundo conhece Neymar: a comissão, a Seleção, os torcedores do Brasil conhecem. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo", disse.
Ausente da lista de convocados da seleção brasileira desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho durante partida contra o Uruguai, o craque do Santos sofreu um pequeno edema muscular na coxa na semana passada e, por isso, não foi selecionado pelo treinador italiano.
Detalhes da convocação
O treinador Carlo Ancelotti realizou a sua segunda convocação à frente da seleção brasileira na tarde desta segunda-feira, 25. Desta vez, a canarinho enfrentará dois desafios que marcam o encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Primeiro, vai encarar o Chile no dia 4 de setembro. Cinco dias depois, enfrentará a Bolívia em El Alto.
Sem Neymar e Vinícius Júnior, mas com Kaio Jorge como estreante, o italiano convocou uma seleção alternativa, na qual alguns jogadores mais frequentes ficaram de fora. A intenção é observar nomes que podem voltar a aparecer na lista e tirar dúvidas.
Confira a lista completa de convocados
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Hugo Souza (Corinthians)
Defensores
- Alexsandro (Lille)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Fabricio Bruno (Cruzeiro)
- Marquinhos (PSG)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Wesley (Roma)
- Vanderson (Mônaco)
- Caio Henrique (Mônaco)
- Douglas Santos (Zenit)
Meio-campistas
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Joelinton (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Lucas Paquetá (West Ham)
- Matheus Cunha (Manchester United)
Atacantes
- João Pedro (Chelsea)
- Estêvão (Chelsea)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Raphinha (Barcelona)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Richarlison (Tottenham)