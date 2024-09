Corinthians quebra jejuns com vitória sobre o Fortaleza

Timão bate o Leão do Pici, no Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

O Corinthians conquistou uma importante vitória sobre o Fortaleza, no primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana. Com o triunfo, o time alvinegro quebrou dois tabus de longa data e ainda interrompeu uma boa sequência do adversário em casa.



O Corinthians não vencia o Fortaleza desde maio de 2022, quando ganhou por 1 a 0 na Neo Química Arena, em jogo pelo Brasileirão daquela temporada. Além disso, não saía vitorioso na Arena Castelão desde julho de 2019, quando ganhou por 3 a 1, também pelo Brasileirão.