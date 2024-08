Neymar lamenta morte de Juan Izquierdo e deseja força aos familiares

Atacante do Al-Hilal se uniu a outros atletas e prestou condolências aos amigos e familiares do jogador de 27 anos, que morreu nessa terça-feira

Neymar compartilhou o post do Nacional, último clube que Izquierdo defendeu em vida, e prestou condolências via stories, em sua conta no Instagram. “Muita força aos familiares e amigos”, escreveu o atacante do Al-Hilal.

A notícia da morte de Juan Izquierdo , de 27 anos, chocou o mundo esportivo mundial. Desde a noite da última quarta-feira (27), clubes e atletas têm prestado homenagens ao jogador que faleceu uma semana após sofrer uma parada cardíaca no Morumbis, em jogo da Libertadores. Entre os jogadores que publicaram condolências nas redes sociais encontra-se Neymar, principal nome do futebol brasileiro na atualidade.

Publicação de Neymar

Izquierdo morreu no Hospital Albert Eisten, em São Paulo, e deixou uma esposa e um casal de filhos. A menina, filha mais velha do casal, tem dois anos e o menino nasceu há poucos dias. Uma das últimas publicações de Juan nas redes sociais tratava, justamente, do nascimento do bebê.

O que aconteceu

Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca durante a vitória do São Paulo sobre o Nacional, por 2 a 0, no Morumbis, pela Libertadores da América. O jogador recebeu os primeiros socorros ainda em campo e deixou o estádio numa ambulância rumo ao Hospital Albert Eisten – o mais próximo ao local. O primeiro boletim informou que o atleta deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado.

O uruguaio permaneceu no CTI do hospital por todo período em que esteve internado. No último domingo (25), Izquierdo teve uma piora significativa em seu estado de saúde e apresentou uma “progressão do comprometimento cerebral”, além de um “aumento de pressão intracraniana”. A morte, por quadro de encefalia, ocorreu na noite de terça-feira (27).