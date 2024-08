Izquierdo fez pausa na carreira para trabalhar com o pai como pedreiro

Em seu início como jogador, Izquierdo optou por parar a carreira para ajudar o pai em serviços de obra no Uruguai

Aos 17 anos, Izquierdo encontrava dificuldade para se firmar na equipe uruguaia. Desta forma, optou por abandonar o futebol para trabalhar com pai como servente de pedreiro. Em entrevista recente, o zagueiro destacou a importância que o momento teve para o seu amadurecimento, tanto individual quanto em relação à família.

A morte de Juan Izquierdo segue causando comoção no esporte e trazendo à tona histórias carreira do zagueiro. Apontado como uma pessoa humilde e um exemplo para outros jogadores, o uruguaio teve em sua própria trajetória momentos de superação que o fizeram crescer enquanto pessoa e esportista. Um deles aconteceu quando ainda era atleta do Liverpool, de Montevidéu.

“Eu fiz aquilo, mais do que qualquer coisa, para ficar perto dele e falar sobre a vida. Esses pequenos gestos me ensinaram muito e quero passar isso para minhas filhas”, disse ao El País, do Uruguai.

Na época, Izquierdo fazia a limpeza das obras e auxiliava o pai na realização de acabamentos em banheiros e cozinhas, enquanto refletia sobre o seu futuro no futebol. O período durou alguns meses, mas ele acabou optando pelo retorno ao futebol. A retomada foi no Cerro, onde estreou como profissional em 2018.

Morte de Juan Izquierdo

Juan Izquierdo estava internado no Hospital Albert Einstein desde a última quinta-feira (22). O zagueiro passou mal durante a partida entre São Paulo e Nacional (URU), pela Libertadores, no Morumbis. Na ocasião, ele caiu no gramado logo após sofrer uma parada cardíaca. Porém, o uruguaio não resistiu após pouco menos de uma semana internado.