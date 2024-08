Força aérea uruguaia levará corpo de Izquierdo para Montevidéu

Avião levará o corpo do zagueiro, que morreu em São Paulo nesta terça-feira. Familiares vão no mesmo voo de volta para o Uruguai

Os pais Nelson e Sandra e a esposa Selena, com quem ele teve uma filha de dois anos e meio e um filho recém-nascido, estão na cidade de São Paulo, junto com membros da delegação do Nacional. Assim, o voo com os familiares deve deixar o Brasil por volta das 14h.

Um avião da força aérea do Uruguai chegará ao Aeroporto de Guarulhos, nesta quarta-feira (28), por volta das 12h, para levar o corpo de Juan Izquierdo a Montevidéu. O zagueiro morreu na noite desta terça-feira (27), após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Aliás, o velório acontecerá na sede do Nacional-URU.

O corpo de Izquierdo já está preparado em uma clínica em Guarulhos, restando agora a definição de trâmites burocráticos e documentação. Assim, ele será levado para a base aérea de São Paulo, do lado do aeroporto. O corpo de Juan Izquierdo será velado nesta quinta-feira (29). A cerimônia deve começar por volta das 10h e será parcialmente aberta para o público.

A primeira hora do velório deve ser restrita apenas para familiares e amigos. Mas, depois, das 11h às 13h, estará aberto para o público que quiser se despedir do zagueiro. Conforme apurou o Jogada10, Calleri, Rafinha e Michel Araújo vão viajar para o Uruguai, logo após a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (28), pela Copa do Brasil, para participar da cerimônia.

O zagueiro do Nacional-URU sofreu um mal súbito no jogo contra o São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores. Aliás, desde o fato que ocorreu no MorumBis, ele estava internado no Hospital Albert Einstein. Nos últimos dias, não teve evolução em seu quadro clínico.