Torcedores fazem gestos racistas em duelo San Lorenzo x Atlético, na Libertadores

Torcida do clube argentino novamente comete crime contra brasileiros em jogos da competição continental no ano de 2024

Mais uma vez, o futebol da América do Sul tem cenas envolvendo racismo. E agora foi no duelo entre o San Lorenzo e o Atlético-MG, pela Libertadores, nesta quarta-feira (13). Um torcedor argentino foi filmado fazendo gestos racistas.

Os registros, aliás, foram feitos por torcedores do Galo presentes no Estádio Nuevo Gasómetro. Eles estavam na divisa entre os torcedores das equipes e imitaram macacos para os brasileiros. Desse modo, rapidamente, a torcida do time mineiro respondeu chamando os argentinos de racistas.

Todavia, no final da primeira etapa, a segurança foi reforçada entre os torcedores, com homens fazendo cordão humano e evitando maiores confusões durante o jogo. Em campo, o jogo terminou empatado por 1 a 1. O Galo decidirá a vaga para as quartas em sua casa na próxima semana