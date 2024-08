Fortaleza tem 92% de chance de classificação à Libertadores 2025, aponta UFMG

Terceiro colocado da Série A, o Fortaleza entrou, de fato, na briga por uma vaga na Libertadores de 2025. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o clube tricolor tem 92,6% de chance de disputar a maior competição de clubes do continente na próxima temporada.

No ranking, o Leão do Pici fica atrás apenas do líder do Brasileirão, Botafogo. Com 39 pontos somados em 20 jogos, a equipe leonina ainda tem 24,6% de chance de conquistar o título e outros 7,3% de chance de encerrar a competição entre os clubes classificados para a Copa Sul-Americana.