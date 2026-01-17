Praia no Ceará é famoso cenário de novelas e minisséries icônicas

Vai para Morro Branco, no Ceará? Moradores indicam o que fazerMorro Branco, em Beberibe (CE), é famoso pelas falésias coloridas, dunas e paisagens naturais. O local já foi cenário de novelas e minisséries.
Localizada no município de Beberibe (Ceará), Morro Branco é conhecido pelas falésias de areia coloridas, além das dunas ótimas para ver o pôr-do-sol.
Além dos pontos turísticos da vila, mirantes e praias são muito apreciados pelos turistas para aproveitar a estadia no local. A localidade fica a 88 quilômetros de Fortaleza, em viagem que dura pouco mais de uma hora.
Os acessos são feitos de carro - pela BR-116 ou pela CE-040 - ou de ônibus, saindo da rodoviária de Fortaleza até Beberibe. De lá, o indicado é pegar um táxi ou veículo de aplicativo para chegar na praia.
Morro Branco é famoso por ter sido cenário de novelas e minisséries icônicas da TV brasileira, como “Final Feliz” (1982) e “Tropicaliente” (1994), além de produções como a minissérie “Sansão e Dalila” e o reality “No Limite”, em 2021.
Confira 5 lugares para conhecer em Morro Branco, indicados por moradores.
Morro Branco: confira locais para visitar indicados por moradores
1. Barra Nova
A praia de Barra Nova é bem conhecida pelos moradores de Morro Branco. O cenário do encontro do rio Choró com o mar é descrito como uma “natureza exuberante” pela autônoma Juliana Magalhães, 46.
A moradora afirma que as barracas do local servem muita comida boa.
2. Falésias
Para a professora Roberia Barreto, 52, o passeio que não pode faltar em Morro Branco é a visita às Falésias, que formam cavernas e espécies de cânions com diferentes cores.
São deste cenário que saem as areias usadas para fazer artesanato com desenhos em garrafinhas, copos e vasos.
O monumento continua “vivo” e pode ir se modificando, seja pela ação do mar ou da interação humana. Para Roberia, observar as Falésias “dá uma sensação de paz e esperança”.
Ela ainda indica várias opções para conhecer o monumento natural: “ir descendo por elas, estar no topo e vê-las pelo mar”.
Roberia não poupa elogios para o município, onde é síndica do prédio onde mora: “Nós nos sentimos como em outra época, por ser muito seguro. Um povo acolhedor, até com os turistas que passam”.
3. Mirante
O mirante de Morro Branco fica na Av. Luiz Gama, ao lado da feira de artesanato, e proporciona a visão do cenário panorâmico da praia.
Esta também é uma indicação da Juliana: “Neste local você pode ter uma linda vista do mar e curtir a pequena feira de artesanato”. Outra dica do mirante é aproveitar os letreiros para tirar fotos no local.
4. Burguer 100 Frescura
Para comer, uma das indicações é a hamburgueria “Burguer 100 Frescura”, que oferece hambúrgueres feitos na brasa, pizzas e pastéis.
“Lá come-se o melhor hambúrguer do mundo, isso dito por uma pessoa que não curte hambúrguer. É feito na brasa e não tem erro, pois todos são deliciosos”, relata Juliana Magalhães.
5. Bebericos Gastrobar
“Se você quiser se divertir à noite, você vai para o Bebericos, onde você encontra música e pessoas querendo aproveitar”, aponta Roberia.
O restaurante fica na rua Vicente Matias, 8, e conta com música ao vivo, drinks e programações variadas aos fins de semana.