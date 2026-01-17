Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Praia no Ceará é famoso cenário de novelas e minisséries icônicas

Vai para Morro Branco, no Ceará? Moradores indicam o que fazer

Morro Branco, em Beberibe (CE), é famoso pelas falésias coloridas, dunas e paisagens naturais. O local já foi cenário de novelas e minisséries.
Mariana Fernandes Autor
Localizada no município de Beberibe (Ceará), Morro Branco é conhecido pelas falésias de areia coloridas, além das dunas ótimas para ver o pôr-do-sol.

Além dos pontos turísticos da vila, mirantes e praias são muito apreciados pelos turistas para aproveitar a estadia no local. A localidade fica a 88 quilômetros de Fortaleza, em viagem que dura pouco mais de uma hora.

Os acessos são feitos de carro - pela BR-116 ou pela CE-040 - ou de ônibus, saindo da rodoviária de Fortaleza até Beberibe. De lá, o indicado é pegar um táxi ou veículo de aplicativo para chegar na praia.

Morro Branco é famoso por ter sido cenário de novelas e minisséries icônicas da TV brasileira, como “Final Feliz” (1982) e “Tropicaliente” (1994), além de produções como a minissérie “Sansão e Dalila” e o reality “No Limite”, em 2021. 

Confira 5 lugares para conhecer em Morro Branco, indicados por moradores.

Morro Branco: confira locais para visitar indicados por moradores

1. Barra Nova 

A praia de Barra Nova é bem conhecida pelos moradores de Morro Branco. O cenário do encontro do rio Choró com o mar é descrito como uma “natureza exuberante” pela autônoma Juliana Magalhães, 46. 

A moradora afirma que as barracas do local servem muita comida boa. 

2. Falésias 

Para a professora Roberia Barreto, 52, o passeio que não pode faltar em Morro Branco é a visita às Falésias, que formam cavernas e espécies de cânions com diferentes cores. 

São deste cenário que saem as areias usadas para fazer artesanato com desenhos em garrafinhas, copos e vasos. 

O monumento continua “vivo” e pode ir se modificando, seja pela ação do mar ou da interação humana. Para Roberia, observar as Falésias “dá uma sensação de paz e esperança”. 

Ela ainda indica várias opções para conhecer o monumento natural: “ir descendo por elas, estar no topo e vê-las pelo mar”.

Roberia não poupa elogios para o município, onde é síndica do prédio onde mora: “Nós nos sentimos como em outra época, por ser muito seguro. Um povo acolhedor, até com os turistas que passam”. 

3. Mirante 

O mirante de Morro Branco fica na Av. Luiz Gama, ao lado da feira de artesanato, e proporciona a visão do cenário panorâmico da praia.

Esta também é uma indicação da Juliana: “Neste local você pode ter uma linda vista do mar e curtir a pequena feira de artesanato”. Outra dica do mirante é aproveitar os letreiros para tirar fotos no local. 

4. Burguer 100 Frescura 

Para comer, uma das indicações é a hamburgueria “Burguer 100 Frescura”, que oferece hambúrgueres feitos na brasa, pizzas e pastéis. 

“Lá come-se o melhor hambúrguer do mundo, isso dito por uma pessoa que não curte hambúrguer. É feito na brasa e não tem erro, pois todos são deliciosos”, relata Juliana Magalhães. 

5. Bebericos Gastrobar

“Se você quiser se divertir à noite, você vai para o Bebericos, onde você encontra música e pessoas querendo aproveitar”, aponta Roberia. 

O restaurante fica na rua Vicente Matias, 8, e conta com música ao vivo, drinks e programações variadas aos fins de semana. 

