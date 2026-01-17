Praia no Ceará é famoso cenário de novelas e minisséries icônicas

Beberibe, CE, BR 03.06.25 Falésias da praia de Morro Branco no Município de Beberibe / Crédito: Fco Fontenele/O Povo

Localizada no município de Beberibe (Ceará), Morro Branco é conhecido pelas falésias de areia coloridas, além das dunas ótimas para ver o pôr-do-sol. Além dos pontos turísticos da vila, mirantes e praias são muito apreciados pelos turistas para aproveitar a estadia no local. A localidade fica a 88 quilômetros de Fortaleza, em viagem que dura pouco mais de uma hora.

Os acessos são feitos de carro - pela BR-116 ou pela CE-040 - ou de ônibus, saindo da rodoviária de Fortaleza até Beberibe. De lá, o indicado é pegar um táxi ou veículo de aplicativo para chegar na praia.

Morro Branco é famoso por ter sido cenário de novelas e minisséries icônicas da TV brasileira, como “Final Feliz” (1982) e “Tropicaliente” (1994), além de produções como a minissérie “Sansão e Dalila” e o reality “No Limite”, em 2021. Confira 5 lugares para conhecer em Morro Branco, indicados por moradores. Morro Branco: confira locais para visitar indicados por moradores 1. Barra Nova A praia de Barra Nova é bem conhecida pelos moradores de Morro Branco. O cenário do encontro do rio Choró com o mar é descrito como uma “natureza exuberante” pela autônoma Juliana Magalhães, 46.

A moradora afirma que as barracas do local servem muita comida boa. 2. Falésias Para a professora Roberia Barreto, 52, o passeio que não pode faltar em Morro Branco é a visita às Falésias, que formam cavernas e espécies de cânions com diferentes cores. São deste cenário que saem as areias usadas para fazer artesanato com desenhos em garrafinhas, copos e vasos.