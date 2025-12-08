5 destinos mágicos para celebrar o Natal no Brasil

Gramado celebra, em 2025, os 40 anos do tradicional Natal de Luz; confira outras cidades conhecidas pelos espetáculos natalinos / Crédito: Reprodução / Instagram @natalluzoficial

Dezembro chegou e, com ele, o clima de Natal que transforma as ruas. Do Ceará ao Rio Grande do Sul, o país ganha luzes, cores e tradições que encantam viajantes em busca de uma experiência mágica. A seguir, explore destinos que capricham na decoração, nas festividades e na atmosfera natalina, criando cenários tão especiais que até o Papai Noel poderia considerar trocar o Polo Norte por um endereço brasileiro.

Natal de Curitiba 2025 conta com 150 atrações Crédito: José Fernando Ogura/SMCS A capital paranaense, reconhecida por seu planejamento urbano e atrações como a Ópera de Arame, ganha ainda mais brilho nesta época do ano. Curitiba foi a primeira cidade brasileira a receber o “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”, que inaugura o espírito natalino no Parque Barigui a partir de 4 de dezembro. Com mais de 78 mil m² de experiências gratuitas, o Parque Mágico, uma das atrações, permanece aberto até 23 de dezembro.

Além da programação da Disney, o tradicional Natal curitibano oferece mais de 150 atividades distribuídas por 43 dias. A cidade se enche de autos natalinos, corais, balés, projeções mapeadas, árvores iluminadas, shows de luzes e até ônibus decorados. O destaque continua sendo o Natal do Bradesco no Palácio Avenida, que reúne multidões na Rua XV de Novembro em seis apresentações especiais.

Natal em Gramado

Famosa por seu Natal de Luz, Gramado se transforma em um verdadeiro cenário do Polo Norte. No alto da serra gaúcha, tudo remete à fábrica do Papai Noel: ruas completamente decoradas, espetáculos grandiosos e clima frio que pede casacos e fondue. As apresentações começaram em outubro e seguem até janeiro, atraindo visitantes do Brasil e do exterior. Um dos destaques é o grande desfile, que percorre a cidade e reúne moradores e turistas para celebrar a magia natalina na Avenida Borges de Medeiros. Além das decorações e os espetáculos organizados pela prefeitura da cidade, Gramado já é muito turística, com parques e restaurantes temáticos de diversos estilos. Opções envolvendo comida e neve não faltam.



Em 2025, o Natal de Luz de Gramado completa 40 anos. Natal em Guaramiranga

A charmosa cidade serrana do Ceará entra no clima a partir de 14 de dezembro com o Natal Encantado. São cerca de 1 milhão de lâmpadas coloridas espalhadas pelas ruas, além de corais, espetáculos teatrais, shows musicais e intervenções artísticas. A grande atração é a tradicional Casa do Papai Noel, inaugurada pela primeira vez na cidade. Localizada na Praça Central, o bom velhinho fica a espera dos visitantes com várias atividades.