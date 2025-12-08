5 destinos mágicos para celebrar o Natal no Brasil neste anoO clima natalino invade as ruas do Brasil com cenários e espetáculos temáticos. Confira os melhores destinos para suas programações festivas.
Dezembro chegou e, com ele, o clima de Natal que transforma as ruas. Do Ceará ao Rio Grande do Sul, o país ganha luzes, cores e tradições que encantam viajantes em busca de uma experiência mágica.
A seguir, explore destinos que capricham na decoração, nas festividades e na atmosfera natalina, criando cenários tão especiais que até o Papai Noel poderia considerar trocar o Polo Norte por um endereço brasileiro.
Destinos brasileiros para viajar no Natal
Natal em Curitiba
A capital paranaense, reconhecida por seu planejamento urbano e atrações como a Ópera de Arame, ganha ainda mais brilho nesta época do ano. Curitiba foi a primeira cidade brasileira a receber o “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”, que inaugura o espírito natalino no Parque Barigui a partir de 4 de dezembro.
Com mais de 78 mil m² de experiências gratuitas, o Parque Mágico, uma das atrações, permanece aberto até 23 de dezembro.
Além da programação da Disney, o tradicional Natal curitibano oferece mais de 150 atividades distribuídas por 43 dias. A cidade se enche de autos natalinos, corais, balés, projeções mapeadas, árvores iluminadas, shows de luzes e até ônibus decorados.
O destaque continua sendo o Natal do Bradesco no Palácio Avenida, que reúne multidões na Rua XV de Novembro em seis apresentações especiais.
Natal em Gramado
Famosa por seu Natal de Luz, Gramado se transforma em um verdadeiro cenário do Polo Norte. No alto da serra gaúcha, tudo remete à fábrica do Papai Noel: ruas completamente decoradas, espetáculos grandiosos e clima frio que pede casacos e fondue.
As apresentações começaram em outubro e seguem até janeiro, atraindo visitantes do Brasil e do exterior. Um dos destaques é o grande desfile, que percorre a cidade e reúne moradores e turistas para celebrar a magia natalina na Avenida Borges de Medeiros.
Além das decorações e os espetáculos organizados pela prefeitura da cidade, Gramado já é muito turística, com parques e restaurantes temáticos de diversos estilos. Opções envolvendo comida e neve não faltam.
Em 2025, o Natal de Luz de Gramado completa 40 anos.
Natal em Guaramiranga
A charmosa cidade serrana do Ceará entra no clima a partir de 14 de dezembro com o Natal Encantado. São cerca de 1 milhão de lâmpadas coloridas espalhadas pelas ruas, além de corais, espetáculos teatrais, shows musicais e intervenções artísticas.
A grande atração é a tradicional Casa do Papai Noel, inaugurada pela primeira vez na cidade. Localizada na Praça Central, o bom velhinho fica a espera dos visitantes com várias atividades.
Chamada Cidade das Flores, agora fica conhecida por sua decoração natalina e entra para o roteiro de viagens daqueles que querem ver a magia de perto. As festividades seguem até 10 de janeiro.
A Prefeitura de Guaramiranga compartilhou em seu perfil no Instagram cenas dos espetáculos; veja:
Natal em Campos do Jordão
Em 2025, o “Natal dos Sonhos” toma conta de Campos do Jordão. Com a chegada do Papai Noel e atrações no Parque Capivari, a programação vai até 21 de dezembro.
No Parque, o destaque é o “Natal do Mickey”, onde um portal decorado com elementos da Disney, com cabeças do clássico personagem iluminando o caminho, abrem o cenário festivo.
Uma novidade para o Natal de 2025 é a caravana temática da Cola-Cola, com carretas decoradas desfilando pela cidade paulista. Pelo percurso, Campos do Jordão é invadida por bonecos de neve, bolas gigantes, soldadinhos de chumbo e uma série de espetáculos.
Natal em Penedo
No distrito carioca de Itatiaia, a Vila de Penedo, conhecida como a “pequena Finlândia”, se transforma em um cartão-postal iluminado.
Seu parque temático, a Fábrica de Sonhos, oferece desfiles, pista de patinação no gelo, roda-gigante, cenários fotográficos e túneis de luzes decorados com guirlandas.
A vila também conta com lojas de artesanato, produtos típicos e restaurantes que servem culinária finlandesa e internacional, reforçando o clima natalino europeu.