Voo Fortaleza-Noronha começa quarta com valores de R$ 399; veja mais preços

A ligação entre as duas cidades vai demorar menos de duas horas a partir desta semana

A rota entre Fortaleza e Fernando de Noronha vai ganhar voo direto a partir desta quarta-feira, 5. Os trechos serão operados pela Voepass, em parceria com a Latam, em uma aeronave ATR72, com capacidade para 70 passageiros, ligando as duas localidades em menos de duas horas. Veja preços mais abaixo.

As rotas serão realizadas todos os dias, saindo da capital cearense às 09h20min com previsão de chegada a Fernando de Noronha às 12h15min. Já o voo de volta retorna da ilha às 16h20min, com previsão de chegada a Fortaleza às 17h05min.

Vale destacar que os horários são locais e que o fuso horário de Noronha tem uma hora a mais em relação ao de Brasília.

As passagens estão à venda nos sites da Voepass e da Latam, além de agências de viagem. Os preços dos trechos podem ser encontrados a partir de R$ 399, valor promocional para o dia da inauguração.

Após a inauguração, os valores seguem promocionais com com trechos de R$ 499 até o dia 14 de julho, e depois passam por uma elevação, oscilando de R$ 692,02 até 1.147,71.

Para um comparativo, o voo entre Fortaleza e Fernando de Noronha com conexão em Recife, operado pela Azul, varia na casa dos R$ 500 a R$ 600 durante os próximos meses, mas podem durar até 10 horas.

