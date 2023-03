Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, é eleita a melhor do mundo; veja lista

Esta é a sexta vez que a Praia do Sancho recebe o título, decidido por votação do público

A Praia do Sancho, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi eleita, nessa terça-feira, 28, como a melhor do mundo em 2023.

O ranking foi feito pelo site especializado em viagens TripAdvisor que, por votação de viajantes, selecionou as 25 melhores praias do mundo.

Esta é a sexta vez que a Baía do Sancho recebe o título. A praia também venceu a votação nos anos de 2014, 2015, 2017, 2019 e 2020.

Os viajantes apontam que as falésias são “deslumbrantes e de tirar o fôlego” e que a visita ao local é “imperdível”.

Além da Baía do Sancho, a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, também entrou na lista.

Veja a lista completa

Baía do Sancho (Fernando de Noronha, Brasil) Eagle Beach (Palm/Eagle Beach, Aruba) Cable Beach (Broome, Austrália) Reynisfjara Beach (Vik, Islândia) Grace Bay Beach (Grace Bay, Providenciales) Praia da Falésia (Olhos de Água, Portugal) Radhanagar Beach (Ilha de Havelock, Ilhas Andaman e Nicobar) Isola dei Conigli (Lampedusa, Sicília, Itália) Varadero Beach (Varadero, Cuba) Ka’anapali Beach (Lahaina, Havaí) Siesta Beach (Siesta Key, Flórida) Driftwood Beach (Jekyll Island, Geórgia) Manly Beach (Sydney, Austrália) Seven Mile Beach (Ilhas Cayman) La Concha Beach (Donostia-San Sebastián, Espanha) Kelingking Beach (Nusa Penida, Bali) Playa de Muro Beach (Playa de Muro, Espanha) Playa Manuel Antonio (Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica) Praia de Ipanema (Rio de Janeiro, Brasil) Nungwi Beach (Nungwi, Tanzânia) Falassarna Beach (Falassarna, Grécia) Nissi Beach (Ayia Napa, Chipre) Playa Norte (Isla Mujeres) Magens Bay (Magens Bay, St. Thomas) Balos Lagoon (Kissamos, Grécia)

