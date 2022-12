Nova hospedagem de alto padrão em Sampa; veja imagens

Editor Chefe do Núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Clóvis Holanda Editor Chefe do Núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Quem passa pela Av. das Nações Unidas, Chácara Santo Antonio (SP), percebe pelas fachadas espelhadas dos novos prédios que a região, nos últimos anos, consolidou-se como mais um polo empresarial dentro de São Paulo.

Grandes escritórios têm se mudado para o Parque da Cidade, complexo multiuso de 80 mil m² com torres corporativas e residenciais, menos adensada que outros espaços e, portanto, mais confortável, funcional e convidativa.

É neste contexto urbano que foi inaugurado, em maio de 2022, o JW Marriott, primeiro hotel de luxo da rede Marriott na cidade. Ele ocupa o prédio onde funcionou por dois anos o Four Seasons, que fechou em 2020 com o advento da pandemia e reabre com nova marca, roupagem e dinâmica de serviços alto padrão.

"Luxo silencioso e bem estar"

Se no mundo "deluxe" os conceitos mais buscados do momento são "luxo silencioso" e "bem estar", o empreendimento é a materialidade destes desejos contemporâneos.

O projeto arquitetônico, saído das pranchetas do escritório norte-americano HKS é atemporal. Tudo está em perfeita harmonia, coerência, fluidez, aconchego e elegância.

No lobby, madeiras brasileiras conversam com mobiliário de design clássico, livros, plantas, obras de arte. Mais lembra um grande living doméstico - muito bem decorado -, onde executivos de todo o mundo circulam antes da agenda do dia ou chegam ao final da rotina para um drink no bar Caju e suas luzes ao som de jazz ao vivo. Bem New York!

Bem estar e atendimento personalizado

Das suítes executivas à presidencial, tudo leva ao conforto nos mínimos detalhes, como nos interruptores com níveis para a luminosidade dos ambientes, tudo para que seja agradável a estada.

Os hóspedes de categorias mais altas, dentre as 258 suítes, contam com uma sala exclusiva, no 14º andar, com ambientes de trabalho, reuniões, sofás para um café ou drink, silêncio e mais privacidade. Durante todo o dia, um buffet serve pratos quentes, frios, doces, salgados, pães, frutas e bebidas variando com o horário. O destaque fica para o happy hour, com opções de vinhos, cervejas, drinks e destilados, tudo incluso nos diferenciais que o valor da diária propicia.

No térreo, o restaurante Neto convida a novas experiências com a gastronomia italiana sob a batuta do chef Ícaro Rizzo. Além da excelência do menu e serviço, é uma ótima opção para quem não deseja se distanciar da hospedagem, mas evita aquele ar muitas vezes monótono de restaurantes de hotel.

Um andar inteiro é dedicado a bem estar. Academia completa, spa, sauna, piscina aquecida e áreas de relaxamento fazem o hóspede esquecer do mundo lá fora. Em horários específicos, é possível participar de aulas de yoga e meditação. A beleza das instalações, com destaque para a área da piscina, é disputada para ensaios de moda das grifes brasileiras. A cearense Água de Coco acaba de fotografar uma coleção toda nesse pavimento do JW Marriott.

Por fim, a filosofia do cuidado e do atendimento personalizado. Fica evidente o esforço dos profissionais em fazer, daquela hospedagem, uma experiência marcante, para além de uma estrutura elegante e moderna. A ideia é marcar afetivamente e sensorialmente quem passa por ali. Pelas avaliações nos sites de busca estão conseguindo!

* O jornalista viajou a convite do JW Marriott São Paulo

