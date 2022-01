Estreia The Masked Singer Brasil 2022: onde assistir hoje, 23/01, e horário

Em 2022, a nova temporada do reality musical da TV Globo estreia em novo horário e com novo nome entre os jurados, após saída da cantora Simone do The Masked Singer Brasil; saiba tudo sobre o programa, que estreia hoje, (23/01)

A segunda temporada do The Masked Singer Brasil, apresentado por Ivete Sangalo, estreia hoje, domingo, 23 de janeiro (23/01). A edição de 2022 do reality musical da TV Globo promete: os jurados, dentre eles Tatá Werneck, voltam a fazer palpites sobre quais seriam as reais identidades por trás das treze máscaras do programa. Neste ano, novas fantasias também foram adicionadas e haverá uma dupla de participantes: Lampião e Maria Bonita.

A nova temporada do The Masked Singer Brasil estreia em um novo horário na TV Globo. Anteriormente nas noites das terças-feiras, o programa será transmitido semanalmente aos domingos. Haverá batalhas entre os participantes e, após uma sequência de apresentações, a identidade do primeiro mascarado será revelada.

The Masked Singer Brasil 2022: onde assistir ao vivo e horário?

O programa The Masked Singer Brasil é exibido na TV Globo aos domingos, às 15 horas e 45 minutos (horário de Brasília). Para assistir de forma online, é necessário acessar o streaming Globoplay. Lá, a emissora é transmitida gratuitamente na plataforma. Mas para acessar conteúdos exclusivos do reality musical, é necessário pagar pelo serviço. Saiba como assinar o Globoplay.

The Masked Singer Brasil 2022: como funciona o programa?

A ideia da programação é descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiados. A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. Aquele que sobrar é desmascarado no palco.

The Masked Singer Brasil 2022: por que Simone saiu do reality?

A saída de Simone Mendes é uma das principais mudanças da nova temporada do The Masked Singer Brasil: a jurada será substituída pela humorista Tatá Werneck. Em stories do Instagram, a cantora da dupla com Simaria chegou a explicar os fãs sobre sua saída. À época, ela revelou ter achado melhor não estar no quadro de jurados. "E não vem ao caso dizer quais são esses motivos", desconversou nas redes sociais.

Porém, a sertaneja não guarda rancor "Quero deixar bem claro que eu amo trabalhar, amo a Globo, estou lá para o que der e vier. Tô lá para novos programas e novas oportunidades. Foi um prazer fazer esse programa, me dediquei pra caramba e fui uma das detetives mais danadas que passaram ali!", brincou Simone. Fãs especularam que a cantora pode estar envolvida em outros projetos com a TV Globo, por isso, a sua saída do Masked Singer Brasil. As informações são do portal Notícias da TV.

The Masked Singer Brasil 2022: as novas fantasias

A segunda temporada do reality show terá foco nos regionalismos: as fantasias de Lampião e Maria Bonita - primeira dupla a se apresentar no programa - e da Coxinha reforçam o Brasil na dinâmica. "As fantasias estão dentro do que nos reúne nesse país. O Brasil é um país continental, diverso culturalmente, então o que não nos falta é argumento para homenagear culturalmente o nosso país com as fantasias", explica Ivete Sangalo. Confira as novas fantasias da segunda temporada:

Lampião e Maria Bonita, primeira dupla da edição



Coxinha

Ursa

Borboleta



Rosa

Motoqueira

Camaleão

Dragão

Robô

Bebê

Caranguejo

Pavão

Boto

Abacaxi

The Masked Singer Brasil: quem venceu a primeira temporada?

A Unicórnio foi a vencedora da primeira temporada do The Masked Singer Brasil, em 2021. A personagem foi a última a ser desmascarada pelos jurados e ganhou, além do título de vencedora, um prêmio no valor de R$ 150 mil. Por trás da máscara do Unicórnio, estava a cantora e atriz Priscilla Alcantara. Ela, inclusive, estreará como repórter na segunda temporada do reality musical da TV Globo, substituindo a ex-BBB Camilla de Lucas.

