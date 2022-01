The Masked Singer Brasil 2022 estreia domingo, 23; saiba tudo do programa

Segunda temporada do programa segue sob comando de Ivete Sangalo e com novidades nos jurados: com a saída de Simone, a humorista Tatá Werneck assume seu lugar e Priscilla Alcantara, vencedora da primeira edição, apresenta os bastidores; saiba tudo e se prepare para a estreia

A edição de 2022 do The Masked Singer Brasil estreia com várias novidades na TV Globo: a segunda temporada do reality show estreia no próximo domingo, 23 de janeiro (23/01), sob apresentação de Ivete Sangalo e Priscila Alcântara, vencedora da primeira temporada e intérprete da Unicórnio, com a nova jurada Tatá Werneck - que substitui a cantora Simone, que saiu do programa. Ainda, as novas fantasias, como as de Lampião e Maria Bonita, prometem trazer uma regionalidade para esta edição do programa.

O The Masked Singer Brasil estreia sua segunda temporada em novo horário: agora, o reality passa a ser transmitido aos domingos, a partir das 15h45min (horário de Brasília). Anteriormente, o programa passava às terças-feiras. Saiba mais sobre essas e outras novidades no programa:

The Masked Singer Brasil 2022: por que Simone saiu do reality?

A saída de Simone Mendes é uma das principais mudanças da nova temporada do The Masked Singer Brasil: a jurada será substituída pela humorista Tatá Werneck. Em stories do Instagram, a cantora da dupla com Simaria chegou a explicar os fãs sobre sua saída. À época, ela revelou ter achado melhor não estar no quadro de jurados. "E não vem ao caso dizer quais são esses motivos", desconversou nas redes sociais.

Porém, a sertaneja não guarda rancor "Quero deixar bem claro que eu amo trabalhar, amo a Globo, estou lá para o que der e vier. Tô lá para novos programas e novas oportunidades. Foi um prazer fazer esse programa, me dediquei pra caramba e fui uma das detetives mais danadas que passaram ali!", brincou Simone. Fãs especularam que a cantora pode estar envolvida em outros projetos com a TV Globo, por isso, a sua saída do Masked Singer Brasil. As informações são do portal Notícias da TV.

The Masked Singer Brasil 2022: as novas fantasias

A segunda temporada do reality show terá foco nos regionalismos: as fantasias de Lampião e Maria Bonita - primeira dupla a se apresentar no programa - e da Coxinha reforçam o Brasil na dinâmica. "As fantasias estão dentro do que nos reúne nesse país. O Brasil é um país continental, diverso culturalmente, então o que não nos falta é argumento para homenagear culturalmente o nosso país com as fantasias", explica Ivete Sangalo. Confira as novas fantasias da segunda temporada:

Lampião e Maria Bonita, primeira dupla da edição



Coxinha

Ursa

Borboleta



Rosa

Motoqueira

Camaleão

Dragão

Robô

Bebê

Caranguejo

Pavão

Boto

Abacaxi

The Masked Singer Brasil 2022: novos jurados

O quadro de jurados segue quase o mesmo da primeira temporada: Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck - que substituirá Simone Mendes - seguirão com os palpites a cada episódio da nova temporada.

Semanalmente, um jurado será convidado para participar das dinâmicas do reality. O primeiro convidado da nova temporada será o cantor Sorocaba, da dupla sertaneja com Fernando.

The Masked Singer Brasil 2022: Priscilla Alcantara será repórter

A vencedora da primeira temporada e intérprete do Unicórnio, Priscilla Alcantara, será uma das novidades da segunda temporada do reality show. A apresentadora substituirá a ex-BBB Camila de Lucas e estará trazendo notícias dos bastidores da edição. "Sonho há oito anos com unir as minhas duas profissões de novo! O programa marcou a minha vida de um jeito muito especial e eu serei eternamente grata!", comentou a artista em entrevista ao site GShow.

Priscilla conquistou todos os jurados da primeira temporada e chegou ao final do programa até, finalmente, ser desmascarada. A batalha final ficou entre a atriz e a Gata Espelhada - interpretada por Jéssica Ellen -, mas Priscilla levou a melhor. Além de vencedora do programa, ela levou para casa um prêmio de R$ 150 mil.

