Mãe de Wesley Safadão, empresária Dona Bill recebe título de cidadã de Fortaleza

Natural de Aracoiaba , distante 94 quilômetros da Capital, ela é mãe do cantor Wesley Safadão , do prefeito de sua cidade natal, Edim Oliveira (PP), e do empresário Watila Oliveira .

“Com muita garra, ela foi uma mulher que realmente batalhou pelo futuro do filho, Wesley Oliveira da Silva, conhecido como Wesley Safadão. Hoje, ela gerencia uma empresa e, com o Wesley, leva o nome de Fortaleza não só para o Brasil, mas para o mundo, tendo feito shows em mais de 40 países”, justificou Tchela.

A homenagem atende Projeto de Decreto Legislativo 20/2025 de autoria do vereador Marcelo Tchela (Avante). Durante a solenidade, o parlamentar contou que, há mais de 20 anos, trabalhou com a empresária.

Dona Bill mora na capital cearense há 44 anos. "Aqui foi onde me estruturei", revela.

“Hoje, direto e indiretamente, a gente soma no desenvolvimento da Cidade, com emprego, com empresas que a gente tem. Então, para mim, é muito gratificante saber que eu também faço parte e estou ajudando a cuidar do nosso povo”, acrescenta.

A mãe de Wesley Safadão é empresária da Camarote Shows, responsável pelo gerenciamento da carreira de artistas e pela produção de eventos. Além de atuar ao lado do filho, por meio da empresa, ela trabalha com nomes como Taty Girl, Natanzinho Lima, Seu Desejo, Eric Land, Walkyria Santos, Marcinho Sensação e Kiko Chicabana.