Quentão de vinho: 3 receitas simples e diferentes de fazer a bebida

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quentão de vinho com açúcar queimado e maçã

Uma receita tradicional que aposta no sabor levemente caramelizado do açúcar queimado. A maçã adiciona doçura e textura, enquanto as especiarias garantem as características das festas juninas.

Ingredientes

1 xícara de açúcar refinado



Canela em pau a gosto



Cravo da índia a gosto



1 litro de vinho (escolha a seu gosto)



1/2 litro de água mineral



1 maçã descascada e cortada em fatias

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o vinho com a água e reserve.

Queime metade do açúcar com a canela em pau e o cravo da índia.

Acrescente o vinho misturado com a água com o açúcar queimado.

Junte a maçã e o açúcar que sobrou, deixe cozinhar por 5 minutos.

Sirva quente.

Comidas típicas de São João: CONFIRA guia completo para saborear

Quentão de vinho com laranja

Essa versão não desperdiça nada: leva suco e casca de laranja, criando um contraste cítrico e adocicado que deixa o quentão refrescante. O gengibre e o caramelo equilibram o sabor com um toque picante e doce na medida certa.

Ingredientes



750 ml vinho tinto seco



1 laranja



Canela em pau a gosto



Cravo da índia a gosto



Gengibre a gosto



1 xícara e meia de açúcar

Modo de preparo

Descasque a laranja, reserve a casca e esprema o suco.

Em uma panela caramelize o açúcar com o gengibre cortado em cubos, a canela, o cravo e a casca da laranja.

Depois que formar o caramelo, junte o vinho tinto e o suco de laranja.

Deixar levantar fervura e acrescente mais açúcar se achar necessário.

Sirva quente.

Quentão de vinho com gemada

Ideal para quem gosta de bebidas encorpadas, essa receita une o quentão tradicional à cremosidade da gemada simples feita com ovos e açúcar.