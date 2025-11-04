Onde se divertir e apreciar Fortaleza? Veja dicas

Gustavo Augusto é arquiteto e traz suas indicações do que fazer em Fortaleza; confira

De frente para Passeio Público, no Centro, um atrativo por si só, despontam dois tesouros arquitetônicos da belle époque cearense: o Casarão do Museu da Indústria , um centro cultural, e a sede da Associação Comercial do Estado do Ceará. A construção do século XIX é tombada e recebe o charmoso Café Comércio (foto).

Raízes

Na Praça da Luiza Távora, comece na Ceart, com obras de arte e peças feitas à mão por talentosos artesãos do Estado.

Aprecie também a história por meio dos "castelinhos" erguidos na década de 1930 e finalize no vagão de trem, na Cafeteria Santa Clara: uma experiência de sabor e nostalgia.

Sabor

Localizado na charmosa Praia de Iracema, o Flores Arte Bistrô é um santuário de experiências, unindo música, arte, poesia e uma gastronomia de excelência, com menu versátil.