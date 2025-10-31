CasaCor Ceará: ambientes para receber amigos e viver bons momentos

CasaCor Ceará: ambientes para receber amigos e viver bons momentosCozinha, adega ou sala de jantar? Qual é o seu ambiente favorito para receber pessoas queridas? Conheça algumas criações na CasaCor Ceará 2025
Para muitos, o ritual de receber é sinônimo de alegria, sabor e realização. Da preparação à despedida, o cenário ideal contribui e ainda deixa um gostinho de quero mais. Inspire-se nesses ambientes:
Cozinha Origem
Os encontros cotidianos foram o ponto de partida para o arquiteto Diego Studart. No ambiente, o arquiteto deseja valorizar o essencial: receber, compartilhar e viver experiências ao redor da cozinha.
A aposta é no minimalismo: linhas retas, materiais naturais e tons neutros. O espaço é integrado à área gourmet.
Receita da Casa - Deca
O ambiente projetado pelo designer de interiores Ramiro Mendes tem como inspiração as cozinhas afetivas das avós - das vovós brasileiras às nonas italianas.
Assim, a tecnologia Deca surge com precisão e um toque de modernidade em meio a bules antigos, bandejas de prata, livros de receitas, tecidos de linho e louças florais. Tudo em meio a tons suaves e luz natural.
Adega Ciclo dos Sonhos
Um espaço para refletir os ciclos da vida: semear, cultivar e colher. Cada etapa do projeto da arquiteta Joana Rezende representa uma fase, da introspecção, passando pelo diálogo e fechando com celebração.
Em 25 m², Joana integra sala de jantar e living. O arco da casa e as pedras são destaque.
Sala de Jantar - Entre Ramos e Reflexos
A arquiteta Amanda Araújo Rodrigues une dois elementos centrais em seu projeto: a vegetação - inserida em pontos estratégicos, proporciona leveza - e a luz quente - que valoriza texturas e se reflete nos vidros, metais e espelhos.
Não esqueça de reparar no chão: o piso original foi preservado e restaurado.