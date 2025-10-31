Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CasaCor Ceará: ambientes para receber amigos e viver bons momentos

CasaCor Ceará: ambientes para receber amigos e viver bons momentos

Cozinha, adega ou sala de jantar? Qual é o seu ambiente favorito para receber pessoas queridas? Conheça algumas criações na CasaCor Ceará 2025
Atualizado às Autor Larissa Viegas
Autor
Larissa Viegas Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Para muitos, o ritual de receber é sinônimo de alegria, sabor e realização. Da preparação à despedida, o cenário ideal contribui e ainda deixa um gostinho de quero mais. Inspire-se nesses ambientes: 

Cozinha Origem

Os encontros cotidianos foram o ponto de partida para o arquiteto Diego Studart. No ambiente, o arquiteto deseja valorizar o essencial: receber, compartilhar e viver experiências ao redor da cozinha.

A aposta é no minimalismo: linhas retas, materiais naturais e tons neutros. O espaço é integrado à área gourmet.

Leia mais

Receita da Casa - Deca

O ambiente projetado pelo designer de interiores Ramiro Mendes tem como inspiração as cozinhas afetivas das avós - das vovós brasileiras às nonas italianas.

Assim, a tecnologia Deca surge com precisão e um toque de modernidade em meio a bules antigos, bandejas de prata, livros de receitas, tecidos de linho e louças florais. Tudo em meio a tons suaves e luz natural.

Leia mais

Adega Ciclo dos Sonhos

Um espaço para refletir os ciclos da vida: semear, cultivar e colher. Cada etapa do projeto da arquiteta Joana Rezende representa uma fase, da introspecção, passando pelo diálogo e fechando com celebração.

Em 25 m², Joana integra sala de jantar e living. O arco da casa e as pedras são destaque.

Leia mais

Sala de Jantar - Entre Ramos e Reflexos

A arquiteta Amanda Araújo Rodrigues une dois elementos centrais em seu projeto: a vegetação - inserida em pontos estratégicos, proporciona leveza - e a luz quente - que valoriza texturas e se reflete nos vidros, metais e espelhos.

Não esqueça de reparar no chão: o piso original foi preservado e restaurado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar