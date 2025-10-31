CasaCor Ceará: ambientes para receber amigos e viver bons momentos

Na foto, o espaço "Cozinha Origem", do arquiteto Diego Studart, na CasaCor Ceará 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Para muitos, o ritual de receber é sinônimo de alegria, sabor e realização. Da preparação à despedida, o cenário ideal contribui e ainda deixa um gostinho de quero mais. Inspire-se nesses ambientes: Cozinha Origem Os encontros cotidianos foram o ponto de partida para o arquiteto Diego Studart. No ambiente, o arquiteto deseja valorizar o essencial: receber, compartilhar e viver experiências ao redor da cozinha.

A aposta é no minimalismo: linhas retas, materiais naturais e tons neutros. O espaço é integrado à área gourmet.

A aposta é no minimalismo: linhas retas, materiais naturais e tons neutros. O espaço é integrado à área gourmet.

Receita da Casa - Deca O ambiente projetado pelo designer de interiores Ramiro Mendes tem como inspiração as cozinhas afetivas das avós - das vovós brasileiras às nonas italianas. Assim, a tecnologia Deca surge com precisão e um toque de modernidade em meio a bules antigos, bandejas de prata, livros de receitas, tecidos de linho e louças florais. Tudo em meio a tons suaves e luz natural.

Na foto, o espaço "Receita da Casa - Deca", do arquiteto Ramiro Mendes, na CasaCor Ceará 2025 Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Adega Ciclo dos Sonhos Um espaço para refletir os ciclos da vida: semear, cultivar e colher. Cada etapa do projeto da arquiteta Joana Rezende representa uma fase, da introspecção, passando pelo diálogo e fechando com celebração.

Em 25 m², Joana integra sala de jantar e living. O arco da casa e as pedras são destaque. Na foto, a adega Ciclo dos Sonhos, de Joana Rezende, na CasaCor Ceará 2025 Crédito: AURÉLIO ALVES / O POVO