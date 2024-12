Guia Vida&Arte CasaCor: O que assistir e ler do universo da arquitetura

O filme conta a relação nada amigável de uma família com seus vizinhos de fundo. Como arquiteta, adorei conferir o cenário do filme em uma casa tão icônica.

Cinema brasileiro

O documentário brasileiro “Edifício Master” (foto), do cineasta Eduardo Coutinho é impactante ao expor as histórias de várias famílias que habitam os apartamentos do edifício situado em Copacabana, com cerca de 500 moradores.

Para mim, o ponto alto é o trecho de um senhor chamado Henrique cantando a música “My Way”. Vale a pena conferir.