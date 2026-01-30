Tiradentes exibe longa cearense sobre o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto

Mostra de Tiradentes reafirma o cinema independente como espaço de invenção, debate político e afirmação de novos olhares no audiovisual brasileiro. / Crédito: Leo Lara/Universo Produção/ Divulgação

Exibido nesta quarta-feira, 28, na mostra Panorama da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o longa-metragem cearense “Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto” propõe uma abordagem sensorial e experimental sobre um dos episódios mais violentos da história brasileira no século XX. Dirigido por Weyna Macedo, Lucas Parente, Adeciany Castro e Mariana Smith, o filme revisita a experiência comunitária liderada pelo Beato José Lourenço, destruída em 1937 após ser invadida pela polícia e bombardeada pela Força Aérea Brasileira.

O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto foi uma comunidade camponesa e religiosa formada no sul do Ceará, entre 1926 e 1937, baseada no trabalho coletivo, na partilha dos bens e na vida espiritual. A experiência reuniu milhares de pessoas e se tornou referência de autonomia no sertão nordestino. Vista como ameaça pelas elites locais e pelo Estado brasileiro, a comunidade foi perseguida e destruída em uma operação violenta que resultou na morte dos moradores e no apagamento histórico do movimento.

Em entrevista ao O POVO em Tiradentes, o diretor Lucas Parente explicou que a proposta do filme foi se afastar de uma abordagem tradicional.

“É uma história que costuma ser tratada de forma documental mais clássica, mas cuja fala nunca dá conta da experiência, porque o Caldeirão foi algo irrepetível”, afirmou. De acordo com ele, o longa busca lidar justamente com esse caráter irrecuperável da vivência comunitária e com a violência de sua destruição. Filme aposta na materialidade da imagem como linguagem central A obra foi filmada em 16mm com película vencida, encontrada em um antigo depósito da Aeronáutica no Recife. “Desde o início, a proposta era utilizar a película vencida e filmar o Caldeirão sem dizer nada diretamente. É quase o contrário de um livro de história, porque não há narração. O espectador é quem projeta, imagina o que aconteceu”, destacou Parente.