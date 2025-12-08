Wagner Moura: prisão de Bolsonaro demonstra "força da nossa democracia"

“Eu discordo no sentido de que a democracia brasileira é mais forte do que pensávamos, e eu acho que o que acabamos de fazer foi notável”, ele diz em relação à prisão de Jair Bolsonaro que, àquela altura, ainda era domiciliar.

A prisão de Jair Bolsonaro

Dois dias depois dessa conversa, o ex-presidente foi levado para a sede da Polícia Federal em Brasília, onde começou a cumprir sua pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de estado. Diferente de Wagner, Kleber teve uma visão mais crua sobre os rumos da extrema-direita no País.



“A América Latina tem uma tendência a golpes de Estado, e o Brasil não é diferente. Nós recentemente evitamos um golpe de Estado que tinha sido cuidadosamente planejado quando Bolsonaro não venceu sua reeleição, e isso foi impedido. Mas eu tenho que dizer que parece frágil”, conclui o diretor de "O Agente Secreto".



Embora não encare diretamente a ditadura militar brasileira, sem a aparição direta de qualquer soldado, salas de tortura ou tanques de guerra, “O Agente Secreto” aponta para um lugar pouco visto nos filmes sobre regimes militares: a participação da elite financeira e das empresas na manutenção desse poder. No filme, Marcelo (Wagner Moura) é perseguido por um homem com interesses econômicos na sua pesquisa científica.



“O paralelo é inevitável com os EUA, porque a invasão do Capitólio aconteceu exatamente da mesma forma que as pessoas que negam a eleição do Trump, da mesma exata forma que aconteceu no Brasil”, continua. “O fato de termos feito algo que os americanos não fizeram é por causa da memória, que é o tema do nosso filme. Os brasileiros sabem o que é uma ditadura”.



Apesar desse cenário de celebração da esquerda brasileira, Kleber se explica porque esse cenário não lhe banha de otimismo assim como o ator baiano: “Eu fiquei surpreso com o quão fracas nossas instituições eram em 2016, quando Dilma foi deposta por um Congresso completamente corrupto. E é por isso que, na minha mente, é frágil. Mas agora estamos muito fortes”.

"O Agente Secreto"

Com "O Agente Secreto", Brasil fez história e arrematou três indicações ao Globo de Ouro - prêmio que abre a corrida para o Oscar 2026. O longa-metragem "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, recebeu indicações nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Filme de Drama; já o ator Wagner Moura foi indicado na categoria Melhor Ator.



“O Agente Secreto” está em cartaz nos cinemas brasileiros.