Filme O Agente Secreto chega aos cinemas em todo o país

O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com o filme O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com a Alemanha e Portugal.

O filme, que já percorreu mais de 50 festivais internacionais, conquistando 20 prêmios: incluindo Melhor Direção e Melhor Ator (Wagner Moura) no Festival de Cannes, é o representante do Brasil na corrida pelo Oscar 2026 na categoria Melhor Filme Internacional.

O longa nos transporta para 1977, “um ano de muita birra”, como define a primeira frase do filme, uma provocação que abre caminho para um mergulho na alma de um país sob tensão em período de ditadura.

A direção de arte e a trilha sonora constroem um retrato sensorial da década: o ruído do orelhão, o ronco do fusca, a poeira quente das ruas. A música, como em todos os filmes de Mendonça, é personagem à parte.

Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, Kléber Mendonça Filho, fala sobre a escolha da trilha: