A inusitada origem do orelhão, que virou 'estrela' em 'O Agente Secreto'

DIVULGAÇÃO Orelhão foi usado em diversas cenas do filme O Agente Secreto para ajudar a recriar o cenário da década de 1970 Um elemento comum a muitos brasileiros ajudou a recriar o cenário da década de 1970 do filme O Agente Secreto — indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar 2026 — e se tornou um dos símbolos da produção. Trata-se do orelhão, o telefone público que por décadas ocupou as ruas do país. A imagem de Marcelo (interpretado por Wagner Moura,) usando um orelhão passou a representar o filme pelo mundo e é hoje marca registrada da produção.

Essa icônica cabine telefônica em formato de ovo, que chegou a ter mais de 50 mil unidades espalhadas pelo país, foi projetada por uma arquiteta que nasceu na China, mas viveu a maior parte da vida no Brasil: Chu Ming Silveira. Seu design fez tanto sucesso que outros países também decidiram adotá-lo. Em entrevista ao podcast Witness History, da BBC World Service, Alan Chu, filho de Chu Ming, compartilhou lembranças de sua mãe e de seu legado, que se tornou símbolo do Brasil. "Eu lembro se sentir orgulho dela, porque ela tinha projetado algo que estava em todo lugar nas ruas, como as cabines de telefone em Londres, que se tornaram um símbolo do país, o mesmo aconteceu no Brasil com os orelhões", diz Alan, que é arquiteto e mora em Brasília.

"E é muito interessante porque normalmente a gente importa esse tipo de coisa, as ideias, os designs. Mas o orelhão é uma criação nacional, é uma invenção brasileira. É o símbolo da nossa criatividade e design." AFP via Getty Images Em 2014, Pelé autografou a cabine de um Orelhão na Avenida Paulista como parte de uma campanha para companhia telefônica Da China para o Brasil Chu Ming Silveira nasceu em uma família rica na cidade de Xangai, na China, em 1941. Seu avô foi ministro do último imperador chinês, Puyi. "Eles eram considerados uma família nobre e tinham costumes ocidentais, como jogar tênis e dirigir carros", conta Alan.

Seu pai serviu no exército durante a Guerra Civil Chinesa, mas após a vitória comunista em 1949, Chu, na época com 7 anos, e o resto da família foram forçados a deixar o país. Inicialmente, a família queria se mudar para os Estados Unidos, mas Alan conta que seu avô era fascinado pela ideia de ter uma fazenda no Brasil. "Eu soube que meus avós escutaram falar sobre a Amazônia e ficaram interessados. E também tinha a questão da distância, eles queriam viver em algum lugar distante. Mas eu acho que foi mais por causa da Amazônia que eles vieram".

Depois de três meses viajando em um navio, a família chegou ao Rio de Janeiro. Logo se mudaram para São Paulo, onde se juntaram a uma crescente comunidade chinesa e japonesa no bairro de Pinheiros. Chu estudou arquitetura na universidade e não demorou para conseguir um emprego na companhia telefônica brasileira. A origem do Orelhão Foi durante o período em que Chu trabalhava na companhia telefônica, em 1971, que ela criou um projeto que mudaria para sempre a comunicação no Brasil.