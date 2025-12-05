Critics Choice Awards: Wagner Moura e O Agente Secreto indicados

Brasil tem duas indicações ao Critics Choice Awards 2026"O Agente Secreto" foi indicado em duas categorias no Critics Choice Awards; Wagner Moura também concorre com série dos EUA
A temporada de premiações do cinema de 2026 está próxima de iniciar. Nesta sexta-feira, 5, foi divulgada a lista dos indicados ao Critics Choice Awards, uma das cerimônias do audiovisual de maior destaque do circuito internacional.
Chegando à 31ª edição, o prêmio do próximo ano traz Wagner Moura e “O Agente Secreto” entre os indicados. O ator baiano concorre nas categorias Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por “Dope Thief” (“Ladrões de Drogas”, em português), série norte-americana da Apple TV; e Melhor Ator por “O Agente Secreto”.
O filme brasileiro que acompanha um professor que precisa mudar de cidade e fugir do passado também foi indicado na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” irá representar o Brasil na corrida ao Oscar 2026.
Considerado um termômetro do Oscar, as indicações do longa-metragem nacional ao Critics Choice Awards podem contribuir para a conquista de mais uma premiação de relevância cinematográfica para o Brasil.
A cerimônia internacional está marcada para ocorrer no dia 4 de janeiro de 2026. Antes do evento, no dia 16 deste mês, será divulgada a lista de finalistas do Oscar 2026.
Confira as indicações do Brasil no Critics Choice Awards 2026:
Melhor Ator
- Timothée Chalamet - “Marty Supreme” (A24)
- Leonardo DiCaprio - “One Battle After Another” (Warner Bros.)
- Joel Edgerton - “Train Dreams” (Netflix)
- Ethan Hawke - “Blue Moon” (Sony Pictures Classics)
- Michael B. Jordan - “Sinners” (Warner Bros.)
- Wagner Moura - “The Secret Agent”/“O Agente Secreto” (Neon)
Melhor Filme Estrangeiro
- “It Was Just an Accident” (Neon)
- “Left-Handed Girl” (Netflix)
- “No Other Choice” (Neon)
- “The Secret Agent”/“O Agente Secreto” (Neon)
- “Sirt” (Neon)
- “Belén” (Amazon MGM Studios)