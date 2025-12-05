Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Critics Choice Awards: Wagner Moura e O Agente Secreto indicados

Brasil tem duas indicações ao Critics Choice Awards 2026

"O Agente Secreto" foi indicado em duas categorias no Critics Choice Awards; Wagner Moura também concorre com série dos EUA
Atualizado às Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temporada de premiações do cinema de 2026 está próxima de iniciar. Nesta sexta-feira, 5, foi divulgada a lista dos indicados ao Critics Choice Awards, uma das cerimônias do audiovisual de maior destaque do circuito internacional.

Leia também | 'O Agente Secreto' é indicado a Melhor Filme Internacional no Spirit Awards

Chegando à 31ª edição, o prêmio do próximo ano traz Wagner Moura e “O Agente Secreto” entre os indicados. O ator baiano concorre nas categorias Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por “Dope Thief” (“Ladrões de Drogas”, em português), série norte-americana da Apple TV; e Melhor Ator por “O Agente Secreto”.

O filme brasileiro que acompanha um professor que precisa mudar de cidade e fugir do passado também foi indicado na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” irá representar o Brasil na corrida ao Oscar 2026.

Considerado um termômetro do Oscar, as indicações do longa-metragem nacional ao Critics Choice Awards podem contribuir para a conquista de mais uma premiação de relevância cinematográfica para o Brasil.

A cerimônia internacional está marcada para ocorrer no dia 4 de janeiro de 2026. Antes do evento, no dia 16 deste mês, será divulgada a lista de finalistas do Oscar 2026.

Leia também | Robério Diógenes, do Colégio Militar ao Festival Cannes

Confira as indicações do Brasil no Critics Choice Awards 2026:

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet - “Marty Supreme” (A24)
  • Leonardo DiCaprio - “One Battle After Another” (Warner Bros.)
  • Joel Edgerton - “Train Dreams” (Netflix)
  • Ethan Hawke - “Blue Moon” (Sony Pictures Classics)
  • Michael B. Jordan - “Sinners” (Warner Bros.)
  • Wagner Moura - “The Secret Agent”/“O Agente Secreto” (Neon)

Melhor Filme Estrangeiro

  • “It Was Just an Accident” (Neon)
  • “Left-Handed Girl” (Netflix)
  • “No Other Choice” (Neon)
  • “The Secret Agent”/“O Agente Secreto” (Neon)
  • “Sirt” (Neon)
  • “Belén” (Amazon MGM Studios)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

oscar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar