Filme de Michael Jackson é adiado e ganha nova data de estreia

Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, interpreta o tio em cinebiografia sobre o Rei do Pop Crédito: Kevin Mazur/Divulgação

A cinebiografia "Michael" foi adiada para uma nova data em 2025. Estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho do Rei do Pop, o filme será lançado no mês de outubro do próximo ano. A notícia foi revelada pelo Deadline, site especializado em audiovisual, que não detalhou o motivo da atualização da data de estreia. Com direção de Antoine Fuqua (franquia "O Protetor") e produção de Graham King ("Bohemian Rhapsody"), o longa-metragem terá distribuição da Lionsgate em parceria com a Universal Pictures. Inicialmente, "Michael" estava previsto para chegar aos cinemas em abril de 2025, mas a nova data será em 3 de outubro.