Cinema em Fortaleza: os principais filmes de outubro de 2025

Cinema em Fortaleza: confira os principais filmes de outubro de 2025O cinema em Fortaleza está recheado de opções no mês de outubro, dos clássicos ao terror. Veja as datas e sinopses dos principais filmes em cartaz
Os cinemas de Fortaleza estão repletos de novidades neste mês de outubro de 2025. Entre clássicos que voltam às telonas e produções do cinema nacional, o público tem muitas opções para curtir.
Nessa lista, você confere os principais lançamentos, com sinopses e datas de estreia, para não perder nada!
Cinema em Fortaleza: principais filmes de outubro de 2025
Avatar: O Caminho da Água (02/10) [Relançamento]
Após formar uma família, Jake Sully e Ney'tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar regiões desconhecidas do planeta quando uma antiga ameaça ressurge, travando uma nova e complicada guerra contra os humanos.
Onde assistir
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Coração de Lutador - The Smashing Machine (02/10)
Um mergulho profundo na trajetória física e emocional do bicampeão dos pesos pesados do UFC Mark Kerr, que, mesmo no auge da fama e consagrado como uma das maiores referências da modalidade nos anos 1990 e 2000, enfrentava batalhas pessoais intensas fora do octógono.
Onde assistir
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Malês (02/10)
Ambientada na vibrante Salvador de 1835, a história conta a jornada de dois jovens muçulmanos arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para reencontrar-se enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do país: a Revolta dos Malês.
Onde assistir
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Tron: Ares (09/10)
Ares, um sofisticado programa, é enviado do mundo digital para o mundo real em uma perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial.
Onde assistir
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Eu e meu avô Nihonjin (16/10)
Após conversar com seu avô, Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil no início do século 20, começa a investigar a história de sua família e descobre a existência de um tio de quem nunca havia ouvido falar.
Ainda não há informações sobre os locais de exibição do filme. Atualizações em breve.
O telefone preto 2 (16/10)
Agora com 17 anos, Finn luta para conseguir continuar sua vida, enquanto a voluntariosa Gwen (Madeleine McGraw) começa a receber ligações em seus sonhos e ter visões sobre três garotos sendo perseguidos em um acampamento de jovens.
Ainda não há informações sobre os locais de exibição do filme. Atualizações em breve.
Mauricio de Souza: O Filme (23/10)
O longa acompanha a vida de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta da paixão pelos quadrinhos até a construção de uma carreira considerada improvável na época, enfrentando desafios para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.
Ainda não há informações sobre os locais de exibição do filme. Atualizações em breve.
A Noiva Cadáver (30/10) [Relançamento]
Victor está nervoso diante da possibilidade de casar-se quando, sozinho na floresta para ensaiar seus votos, tropeça no braço do cadáver de uma noiva assassinada depois de fugir com seu amor. Ela então o leva ao mundo dos mortos.
Ainda não há informações sobre os locais de exibição do filme. Atualizações em breve.
Tubarão (30/10) [Relançamento]
Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity, virou refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos turistas.
Ainda não há informações sobre os locais de exibição do filme. Atualizações em breve.