Cinema em Fortaleza: os principais filmes de outubro de 2025

Coração de Lutador é um dos lançamentos dos cinemas de Fortaleza / Crédito: Divulgação

Os cinemas de Fortaleza estão repletos de novidades neste mês de outubro de 2025. Entre clássicos que voltam às telonas e produções do cinema nacional, o público tem muitas opções para curtir.

Nessa lista, você confere os principais lançamentos, com sinopses e datas de estreia, para não perder nada!

Cinema em Fortaleza: principais filmes de outubro de 2025

Avatar: O Caminho da Água (02/10) [Relançamento] Após formar uma família, Jake Sully e Ney'tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar regiões desconhecidas do planeta quando uma antiga ameaça ressurge, travando uma nova e complicada guerra contra os humanos. Onde assistir Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba. Coração de Lutador - The Smashing Machine (02/10) Um mergulho profundo na trajetória física e emocional do bicampeão dos pesos pesados do UFC Mark Kerr, que, mesmo no auge da fama e consagrado como uma das maiores referências da modalidade nos anos 1990 e 2000, enfrentava batalhas pessoais intensas fora do octógono.

Onde assistir Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba. Malês (02/10) Antônio, Camila e Rocco Pitanga estrelam 'Malês' Crédito: Divulgação Ambientada na vibrante Salvador de 1835, a história conta a jornada de dois jovens muçulmanos arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para reencontrar-se enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do país: a Revolta dos Malês.

Onde assistir Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

Tron: Ares (09/10)

Ares, um sofisticado programa, é enviado do mundo digital para o mundo real em uma perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial.