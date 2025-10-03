Filme revive luta pelo fim do tráfico de pessoas negras no Ceará

Filme revive luta pelo fim do tráfico de pessoas negras no CearáEstreia acontece na Mostra Ceará Cinema na quarta-feira, 15 de outubro, no Cinema do Dragão
O longa-metragem “A rebelião dos jangadeiros” marca a estreia da Mostra Ceará Cinema na quarta-feira, 16, no Cinema do Dragão do Mar. O filme é um documentário que aborda a Greve dos Jangadeiros, episódio que fortaleceu a abolição da escravatura no Estado.
Relacionado | 35º Cine Ceará: filme equatoriano sobre memória é o grande vencedor da noite
A história contata revive o ano de 1881, período em que os jangadeiros cearenses se rebelaram e se recusaram a transportar pessoas escravizadas para o Sul e Sudeste do Brasil, onde eram “vendidos”.
O período do filme trata especificamente de um episódio que ocorreu nos dias 27, 29 e 30 de janeiro daquele ano na Praia de Iracema (antiga Praia do Peixe).
Leia também | ‘Ainda Estou Aqui’ ganha prêmio internacional como Melhor Filme do Ano
Elenco e direção
Com depoimentos dos historiadores Jones Manoel e Arilson Gomes, as antropólogas Antônia de Araújo e Vera Rodrigues, a cantora, compositora e ativista do Movimento Negro, Mallu Viturino, o museólogo Saulo Moreno, o cientista social Hilário Ferreira, o desembargador André Costa e a fundadora do Grupo de Consciência Negra do Ceará (Grucon), Lúcia Simão; a produção traz olhar crítico e histórico sobre a história do Ceará.
Leia também | Cotado ao Oscar, novo filme de DiCaprio estreia em Fortaleza
O filme foi produzido pela Gavulino Filmes e tem direção dos jornalistas e realizadores audiovisuais Cinthia Medeiros e Demitri Túlio.
Estreia de “A rebelião dos jangadeiros”
- Quando: quarta-feira, 15, às 18 horas
- Onde: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema)
- Gratuito
- Mais informações: @cinemadodragao