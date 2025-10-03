Filme revive luta pelo fim do tráfico de pessoas negras no Ceará / Crédito: Gavulino Filmes/Divulgação

O longa-metragem "A rebelião dos jangadeiros" marca a estreia da Mostra Ceará Cinema na quarta-feira, 16, no Cinema do Dragão do Mar. O filme é um documentário que aborda a Greve dos Jangadeiros, episódio que fortaleceu a abolição da escravatura no Estado.

A história contata revive o ano de 1881, período em que os jangadeiros cearenses se rebelaram e se recusaram a transportar pessoas escravizadas para o Sul e Sudeste do Brasil, onde eram "vendidos". O período do filme trata especificamente de um episódio que ocorreu nos dias 27, 29 e 30 de janeiro daquele ano na Praia de Iracema (antiga Praia do Peixe).

Filme revive luta pelo fim do tráfico de pessoas negras no Ceará Crédito: Gavulino Filmes/Divulgação

Elenco e direção Com depoimentos dos historiadores Jones Manoel e Arilson Gomes, as antropólogas Antônia de Araújo e Vera Rodrigues, a cantora, compositora e ativista do Movimento Negro, Mallu Viturino, o museólogo Saulo Moreno, o cientista social Hilário Ferreira, o desembargador André Costa e a fundadora do Grupo de Consciência Negra do Ceará (Grucon), Lúcia Simão; a produção traz olhar crítico e histórico sobre a história do Ceará. O filme foi produzido pela Gavulino Filmes e tem direção dos jornalistas e realizadores audiovisuais Cinthia Medeiros e Demitri Túlio.