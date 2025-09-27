Studio Ghibli 40 anos: conheça a história do criador 'A Viagem De Chihiro'

Com seres mágicos, traços pictóricos e a delicadeza do folclore japonês, Studio Ghibli conquista a cultura pop / Crédito: Studio Ghibli/Divulgação

“A humanidade não precisa de mais poder, ela precisa de mais sabedoria” é uma das citações mais referenciadas do filme “Castelo no Céu”, lançado em 1986, o primeiro longa-metragem do Studio Ghibli. Dirigido por Hayao Miyazaki, o enredo introduziu o mais célebre estúdio de animação japonês na cultura pop e, após 40 anos, continua conquistando o coração de muitos fãs.

Em 2025, a empresa comemora seu 40º aniversário com um evento especial, o Ghibli Fest. O festival, promovido no Brasil pela Sato Company, conta com uma maratona dos 22 filmes já produzidos pela empresa, sendo dividido em dois momentos. A primeira parte começou na quinta-feira, 18, e será concluída no dia 1º de outubro. Já a segunda parte ocorrerá somente em 2026. Leia também | Studio Ghibli terá festival nos cinemas brasileiros em setembro Studio Ghibli 40 anos: força na cultura pop “O Castelo Animado”, “Meu Amigo Totoro”, e o vencedor do Oscar, “A Viagem De Chihiro”, são alguns dos filmes mais populares do estúdio.

Após 40 anos de seu surgimento é inegável que o Studio Ghibli e seus representantes continuam marcando presença na cultura pop, servindo de inspiração para outras manifestações e grupos artísticos. Durante o Ghibli Fest, a Camerata de Cordas, criado em 2016 pela professora e diretora artística Liu Man Ying, realizou um concerto com repertório exclusivo, unindo a magia das produções animadas e a harmonia das músicas. O concerto ocorreu de 18 a 20 de setembro. A última apresentação está marcada para o próximo dia 30, terça-feira, no Cine Dragão, localizado na Praia de Iracema. Leia também | Cinema do Dragão exibe filmes do Studio Ghibli com concerto gratuito

Studio Ghibli 40 anos: sucesso nas redes sociais O Studio Ghibli também é referência nas redes sociais. O compartilhamento de trechos dos filmes nas mídias, como Instagram e X, e a criação de imagens inspiradas nos personagens se relaciona com seu aniversário, mas também explora a nostalgia de diferentes gerações. “Eu assistia aos filmes quando era mais nova. Lembro de sair fascinada deles. 'O Serviço de Entregas da Kiki' é o meu favorito. Lembro de ter levado meu filho mais velho para assistir 'O Menino e a Garça' quando lançou. Ele amou”, declara a coordenadora pedagógica Sabrina Andrade, 45, ao trazer a questão geracional Leia também | ‘Trend do Studio Ghibli’ vira febre na web

O visual do Studio Ghibli é um aspecto destacado nas plataformas. Vídeos curtos com recortes de cada cena clímax das produções garantem milhares de visualizações. Os detalhes nos cenários é o que provoca a sensação de imersão na história e o que desperta o desejo de querer visitar os lugares retratados. A forma como as temáticas são tratadas também chamam atenção por explorarem o equilíbrio entre fantasia e cotidiano. “Conheci o Studio Ghibli no início da adolescência com o filme 'A Viagem de Chihiro'. Assistir aos filmes do Studio é passar por uma experiência de euforia e reflexão. É também perceber o zelo dos produtores em cada detalhe adicionado nas cenas”, declara a Gabriely Bezerra, 24, fã de animes.