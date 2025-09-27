Studio Ghibli 40 anos: conheça a história do criador 'A Viagem De Chihiro'Fundado em 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, o estúdio de animação japonês celebra seus 40 anos de história com uma maratona de todos os seus filmes lançados
“A humanidade não precisa de mais poder, ela precisa de mais sabedoria” é uma das citações mais referenciadas do filme “Castelo no Céu”, lançado em 1986, o primeiro longa-metragem do Studio Ghibli.
Dirigido por Hayao Miyazaki, o enredo introduziu o mais célebre estúdio de animação japonês na cultura pop e, após 40 anos, continua conquistando o coração de muitos fãs.
Em 2025, a empresa comemora seu 40º aniversário com um evento especial, o Ghibli Fest. O festival, promovido no Brasil pela Sato Company, conta com uma maratona dos 22 filmes já produzidos pela empresa, sendo dividido em dois momentos.
A primeira parte começou na quinta-feira, 18, e será concluída no dia 1º de outubro. Já a segunda parte ocorrerá somente em 2026.
Studio Ghibli 40 anos: força na cultura pop
“O Castelo Animado”, “Meu Amigo Totoro”, e o vencedor do Oscar, “A Viagem De Chihiro”, são alguns dos filmes mais populares do estúdio.
Após 40 anos de seu surgimento é inegável que o Studio Ghibli e seus representantes continuam marcando presença na cultura pop, servindo de inspiração para outras manifestações e grupos artísticos.
Durante o Ghibli Fest, a Camerata de Cordas, criado em 2016 pela professora e diretora artística Liu Man Ying, realizou um concerto com repertório exclusivo, unindo a magia das produções animadas e a harmonia das músicas. O concerto ocorreu de 18 a 20 de setembro. A última apresentação está marcada para o próximo dia 30, terça-feira, no Cine Dragão, localizado na Praia de Iracema.
Studio Ghibli 40 anos: sucesso nas redes sociais
O Studio Ghibli também é referência nas redes sociais. O compartilhamento de trechos dos filmes nas mídias, como Instagram e X, e a criação de imagens inspiradas nos personagens se relaciona com seu aniversário, mas também explora a nostalgia de diferentes gerações.
“Eu assistia aos filmes quando era mais nova. Lembro de sair fascinada deles. 'O Serviço de Entregas da Kiki' é o meu favorito. Lembro de ter levado meu filho mais velho para assistir 'O Menino e a Garça' quando lançou. Ele amou”, declara a coordenadora pedagógica Sabrina Andrade, 45, ao trazer a questão geracional
O visual do Studio Ghibli é um aspecto destacado nas plataformas. Vídeos curtos com recortes de cada cena clímax das produções garantem milhares de visualizações. Os detalhes nos cenários é o que provoca a sensação de imersão na história e o que desperta o desejo de querer visitar os lugares retratados.
A forma como as temáticas são tratadas também chamam atenção por explorarem o equilíbrio entre fantasia e cotidiano.
“Conheci o Studio Ghibli no início da adolescência com o filme 'A Viagem de Chihiro'. Assistir aos filmes do Studio é passar por uma experiência de euforia e reflexão. É também perceber o zelo dos produtores em cada detalhe adicionado nas cenas”, declara a Gabriely Bezerra, 24, fã de animes.
Studio Ghibli 40 anos: histórias que não se repetem
Durante 40 anos, as narrativas do estúdio não se perderam. Na década de 1990, a rápida ascensão de animes fundou uma grande legião de fãs. A jornada do herói inserido na cultura japonesa e as constantes cenas de ação presentes em “Dragon Ball Z”, “Pokémon”, “Naruto” são exemplos.
Porém, a singularidade do Studio Ghibli persiste. As protagonistas femininas, as releituras de contos de fada, a presença de elementos que remetem ao impressionismo e ao surrealismo, e as referências históricas são características evidentes em diversas tramas.
É válido destacar a aclamação por parte da crítica especializada. Hayao Miyazaki, principal nome do estúdio, conquistou inúmeras indicações e prêmios, como um Oscar de Melhor Animação em 2002, um Oscar Honorário em 2014, e mais um Oscar de Melhor Animação em 2024.
Em um momento que a plataforma Letterboxd, onde são compartilhadas resenhas de filmes e séries, está em alta e os "queridinhos" das premiações conquistam ainda mais alcance, é inevitável que a individualidade da "Casa de Totoro" se destaque e mantenha-se firme após seus 40 anos de história. (Texto de Arthur Paz/ Especial para O POVO)