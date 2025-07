Studio Ghibli terá festival nos cinemas brasileiros em setembro

O Ghibli FEST levará animações como "A Viagem de Chihiro" e "Totoro" ao cinema do Kinoplex North Shopping, com estreia marcada para setembro

A rede Kinoplex, incluindo a unidade do North Shopping , em Fortaleza, está entre as exibidoras confirmadas para receber os títulos participantes do evento.

O Studio Ghibli vai invadir as telas dos cinemas brasileiros a partir de setembro deste ano com o Ghibli FEST , festival que exibirá 22 filmes do estúdio japonês em todo o País.

A primeira fase começa no dia 18 de setembro, com 14 filmes clássicos da animação, como “A Viagem de Chihiro”, “Meu Amigo Totoro” e “O Castelo Animado”. A segunda etapa está prevista para o início de 2026, com os demais filmes que completam o catálogo do festival.

As sessões fazem parte da iniciativa da distribuidora Sato Company de levar produções do Studio Ghibli às telas brasileiras, oferecendo ao público a oportunidade de assistir a animações consagradas com qualidade de som e imagem das salas de cinema.