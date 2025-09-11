Fanfic de ‘Harry Potter’ é vendida por R$16,2 mi para virar filme

Unindo 'Harry Potter' e 'The Handmaid's Tale', livro escrito originalmente como uma fanfic será adaptado para os cinemas / Crédito: Intrínseca/Amazon/Reprodução

Os leitores de fanfic (produções literárias criadas por fãs a partir de histórias já existentes) vão ganhar um presente especial. “Alchemised”, livro de SenLinYu, foi adquirido pela Legendary (“Um filme Minecraft”, “Duna” e “Jurassic World”) por US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,2 mi) e irá ganhar uma adaptação para os cinemas. A informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter na quarta-feira, 10, detalhando que o valor da aquisição dos direitos autorais do livro é o maior já negociado para uma produção cinematográfica.

Leia também | ‘Tieta’, obra de Jorge Amado, terá nova adaptação para o cinema Livro de fantasia que chega às livrarias brasileiras em 1º de outubro, “Alchemised” é ambientado na fictícia Paladia, e acompanha Helena Marino, uma alquimista e curandeira que perde seus poderes após ser aprisionada e ver seus aliados assassinados. A história conta a trajetória da protagonista que tenta recuperar sua memória e habilidades em um mundo dominado por classes corruptas e criminosas. “Estou honrado pelo incrível entusiasmo da Legendary pelo projeto e mal posso esperar para ver o mundo de Paladia ganhar vida”, declarou SenLinYu ao The Hollywood Reporter.