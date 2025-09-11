Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fanfic de 'Harry Potter' é vendida por R$16,2 mi para virar filme

Fanfic de ‘Harry Potter’ é vendida por R$16,2 mi para virar filme

Unindo 'Harry Potter' e 'The Handmaid's Tale', livro escrito originalmente como uma fanfic será adaptado para os cinemas
Os leitores de fanfic (produções literárias criadas por fãs a partir de histórias já existentes) vão ganhar um presente especial. “Alchemised”, livro de SenLinYu, foi adquirido pela Legendary (“Um filme Minecraft”, “Duna” e “Jurassic World”) por US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,2 mi) e irá ganhar uma adaptação para os cinemas.

A informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter na quarta-feira, 10, detalhando que o valor da aquisição dos direitos autorais do livro é o maior já negociado para uma produção cinematográfica.

Livro de fantasia que chega às livrarias brasileiras em 1º de outubro, “Alchemised” é ambientado na fictícia Paladia, e acompanha Helena Marino, uma alquimista e curandeira que perde seus poderes após ser aprisionada e ver seus aliados assassinados.

A história conta a trajetória da protagonista que tenta recuperar sua memória e habilidades em um mundo dominado por classes corruptas e criminosas.

“Estou honrado pelo incrível entusiasmo da Legendary pelo projeto e mal posso esperar para ver o mundo de Paladia ganhar vida”, declarou SenLinYu ao The Hollywood Reporter.

Unindo 'Harry Potter' e 'The Handmaid's Tale', livro escrito originalmente como uma fanfic será adaptado para os cinemas
Unindo 'Harry Potter' e 'The Handmaid's Tale', livro escrito originalmente como uma fanfic será adaptado para os cinemas Crédito: Intrínseca/Amazon/Reprodução

Unindo 'Harry Potter' e 'The Handmaid's Tale', livro será adaptado para os cinemas

Lançada originalmente como uma fanfic, intitulada “Manacled”, a obra é baseada nos acontecimentos do universo de “Harry Potter” e traz elementos da série “The Handmaid's Tale”.

Na fanfic – que foi removida pela autora, mas pode ser encontrada nas plataformas literárias compartilhadas por fãs –, os personagens centrais são Hermione Granger e Draco Malfoy, casal alternativo conhecido por “Dramione”.

