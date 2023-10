Jason Momoa pediu demissão de Amber Heard em Aquaman 2, diz site

Faltando dois meses para a estreia de “Aquaman 2” nos cinemas brasileiros, uma nova polêmica sobre os bastidores do longa-metragem da DC surgiu nas redes sociais. De acordo com o site Variety, Jason Momoa pediu a demissão de Amber Heard da produção do filme.

A afirmação se deu após documentos das sessões de terapia de Amber serem revelados por conta do processo judicial do divórcio entre a atriz e Johnny Depp. Nos autos do processo, Amber comentou, durante o tratamento psicológico, que o intérprete do super-herói a “ridicularizava” no trabalho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O portal estadunidense também detalhou que, em um dos relatos de Amber Heard, Jason Momoa chegou a aparecer no set de “Aquaman” bêbado e vestido semelhante a Johnny Depp. Em comunicado enviado à imprensa, a DC negou as afirmações e um porta-voz da empresa confirmou que a relação entre Amber e Jason era "pacífica”.