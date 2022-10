"Dako é bom": Tati Quebra Barraco faz publicidade de marca 20 anos após música

11:14 | Out. 27, 2022

Há 20 anos, a funkeira Tati Quebra Barraco lançava o hit "Dako é bom". Após duas décadas da música que tem duplo sentido e cita a marca, a artista passou a ser patrocinada pela Dako, conforme anunciou em suas redes sociais.

"Entrei numa loja / Estava em liquidação / Queima de estoque / Fogão na promoção / Escolhi da marca Dako / Porque Dako é bom", diz a letra. Na publicação, ela enaltece a Dako. "A mãe tá on boladona com tanto presente. Se eu já dizia que era bom, agora eu repito: cozinhar com toda linha Dako, é ainda melhor, meus amores", escreveu Tati. Confira o post:









