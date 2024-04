Ator de As Branquelas faz camisa para fãs brasileiros; veja

O ator Vincent Martella, intérprete de Greg em “Todo Mundo Odeia o Chris”, pode ter começado uma onda de declarações aos fãs brasileiros, mas um clique de Marlon Wayans, protagonista de “As Branquelas”, já declara: “Calma, gente, vocês têm fãs. Eu tenho CPF”.

O aviso em português, estampado na camisa do nova-iorquino, foi publicado nas redes sociais. No centro, Wayans aparece com uma referência ao documento de identidade brasileiro.

"Eu estou vendo todas essas pessoas com camisas falando sobre como eles são famosos no Brasil... Mas eu sou o mais famoso no Brasil", escreveu em legenda no Instagram, antes de acrescentar: "Te amo, Brasil. Muito".