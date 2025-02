Após 21 anos, ‘As Branquelas 2’ é confirmada por Marlon Wayans

Neste sábado, 22, o ator Marlon Wayans confirmou a sequência do filme "As Branquelas", 21 anos após o lançamento da trama original.

A informação veio a partir de uma declaração fornecida pelo ator ao programa Good Morning America, durante a passagem pelo tapete vermelho do prêmio National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards de 2025.