Silvia Moura assume gestão de teatros São José e Antonieta Noronha

Silvia também foi presidente da Federação de Teatro Amador do Ceará (Festa), no início dos anos 1990, e da Associação de Bailarinos, Coreógrafos e Professores de Dança do Ceará (Prodança), em 2015.

Na área de gestão cultural, participou do Conselho Estadual de Políticas Culturais, Conselho Nacional de Políticas Culturais, Colegiado Setorial de Dança do Ministério da Cultura, além do Fórum de Dança do Ceará. Atualmente, é membro do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).