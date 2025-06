Filme de Ney Matogrosso chega ao catálogo da Netflix; veja quando

"Homem com H" destaca ícone da música brasileira, Ney Matogrosso, e estreia no catálogo da Netflix nesta terça-feira,17

A trajetória provocadora e libertária de Ney Matogrosso chega à Netflix nesta terça-feira, 17, com o filme “Homem com H”, cinebiografia que conquistou público e crítica nos cinemas nacionais.

O longa mergulha na vida do artista desde sua infância no Mato Grosso do Sul até se tornar um dos maiores ícones da música brasileira e da liberdade de expressão no País.