10 anos sem Cristiano Araújo: relembre as canções do sertanejo

Há 10 anos, a música sertaneja se despedia de um dos nomes mais promissores da então nova geração. Nascido em Goiás em 24 de janeiro de 1986, Cristiano Araújo iniciou sua carreira no auge do sertanejo universitário, sendo um dos principais artistas na década de 2010.

No dia 24 de junho de 2015, aos 29 anos de idade, Cristiano Araújo morreu em um acidente de carro quando retornava de uma apresentação no município de Itumbiara. Na ocorrência, Allana Moraes, namorada do cantor, estava no veículo e também morreu.

Cristiano Araújo deixou canções que seguem no repertório dos amantes do sertanejo, como “Maus Bocados”, “Cê Que Sabe”, “Efeitos” e outros sucessos.



Relembre as principais músicas de Cristiano Araújo

Maus Bocados

Cê que sabe

Caso indefinido

É com ela que eu estou

Hoje eu tô terrível

Você mudou

Mente pra mim

Se olha no espelho

Efeitos

Me apego