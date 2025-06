Cearense lança livro infantil que aborda relação com o oceano

No evento de lançamento, marcado para iniciar às 17h30min, atividades voltadas para o público infantil estão previstas para acontecer nos ambientes internos e externos do restaurante.

Escrito há mais de 20 anos, o livro se faz mais do que urgente atualmente ao levar o leitor a avaliar suas conexões e ações para com a natureza e a sociedade. A obra infantojuvenil busca reforçar a “responsabilidade individual e coletiva no mundo” e tem ilustrações de Lourenço Vilar e design gráfico do Baião Studio.

Oficinas de pintura, rodas de conversa e apresentações musicais são algumas das ações gratuitas idealizadas pela comunicadora que vão ser desenvolvidas no local no dia do lançamento. Informações sobre o valor do livro podem ser consultadas no dia do evento.

Lançamento do livro “Era uma Vez… O Oceano em Movimento”