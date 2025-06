‘A mulher da casa abandonada’ vai ganhar série na Prime Video

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Relembre | A mulher da casa abandonada: conheça a história por trás do podcast

Grande sucesso desde o seu lançamento, “A mulher da casa abandonada” irá ganhar adaptação audiovisual produzida pela Prime Video. Com três episódios, a série documental está prevista para estrear na plataforma de streaming em 15 de agosto.

“Esse projeto reforça nosso compromisso de levantar histórias poderosas e relevantes que falem sobre os tempos em que vivemos. Ele vai além do podcast. Com o poder das imagens e de novos depoimentos, conseguimos dar mais contexto e visibilidade às consequências desse caso, que ainda reverbera no Brasil e fora dele”, afirmou Javiera Balmaceda, head de Originais para a América Latina, Canadá, Austrália e Nova Zelândia do Amazon MGM Studios, em comunicado à imprensa.

Veja também | Netflix Tudum 2025 revela 6 minutos da 2ª temporada de 'Wandinha'