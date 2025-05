Cannes: Jornal aposta em longa brasileiro para ganhar Palma de Ouro

Caso vença, será o segundo filme brasileiro a conquistar o prêmio máximo do festival — a primeira vez foi em 1962, com "O Pagador de Promessas" , dirigido por Anselmo Duarte .

"O Agente Secreto" , novo longa-metragem do cineasta Kleber Mendonça Filho, está entre os fortes candidatos à Palma de Ouro no Festival de Cannes 2025 .

Peter Bradshaw, crítico do jornal, definiu "O Agente Secreto" como uma obra "gloriosa e expansiva", que mistura thriller político, sátira social e realismo mágico, criando uma experiência cinematográfica complexa e envolvente.

Segundo o jornal britânico “The Guardian” , em um festival marcado por obras que abordam ditaduras e violência política, o longa brasileiro se destaca por dialogar diretamente com essa temática.

Além da trama, o desempenho de Wagner Moura no papel principal tem sido amplamente elogiado pela crítica internacional, fortalecendo as chances do filme na disputa pelo prêmio.

“O Agente Secreto”: quando o filme estreia no Brasil?

O “Agente Secreto teve uma produção extensa, foram cinco meses de pré-produção, três meses de filmagens e quase oito meses de montagem. Ele ainda não tem data de estreia confirmada no Brasil.

A expectativa é que o lançamento ocorra no segundo semestre de 2025, provavelmente entre setembro e novembro, período estratégico para entrar no radar da temporada de prêmios.