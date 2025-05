DFB Festival 2025: veja agenda de desfiles e programação formativa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 2025, o DFB retorna ao Centro de Eventos do Ceará com programação ocorrendo nos dias 14 a 17 de maio. Com foco no fortalecimento da indústria da moda no Estado, ele tem entre os objetivos principais a promoção de novos talentos locais.

Na agenda de desfiles da edição deste ano, o DFB Festival terá momentos dedicados a estudantes das faculdades UniAteneu, Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Unifor, além do concurso de Novos Talentos com alunos provenientes de instituições de ensino superior.

Leia também | Mostra gratuita no Pecém homenageia pescadores e memória do mar

Totalizando 26 desfiles, realizados por marcas locais e novos artistas, o DFB também contará com atividades de formação, como oficinas, rodas de conversa e painéis com participantes ilustres do ramo.