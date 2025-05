'The Dark Ages' renova franquia com bons combates e atmosfera medieval

"Doom: The Dark Ages" leva a famosa franquia de tiro em primeira pessoa para uma viagem inesperada ao passado, trocando as paisagens futuristas de Marte por castelos góticos, dragões e rituais antigos. A jogabilidade segue intensa, mas agora com um foco maior no peso e impacto das ações. O protagonista, o Slayer, se move como um tanque medieval, usando uma variedade de armas brutais, escudos e até uma corrente com bola de ferro para esmagar demônios. O combate continua acelerado, mas exige mais atenção: em vez de pular e correr sem parar, o jogador precisa dominar esquivas, paradas com escudo e ataques corpo a corpo com timing preciso.

A história tenta trazer profundidade, explorando a origem do Slayer e colocando-o em meio a conflitos celestiais e infernais. Embora visualmente impactante, o enredo pode ser confuso para quem não está familiarizado com o universo da série. Algumas cutscenes se alongam sem acrescentar muito. Ainda assim, há momentos carismáticos que humanizam o protagonista, o que lembra tentativas semelhantes nos últimos "God of War" ou até nos títulos da franquia "Halo".