Animação do Ceará disputa prêmio em festival internacional de cinema

Um longa-metragem de animação representará o Ceará no Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba , importante evento do circuito audiovisual brasileiro. Intitulado “Glória & Liberdade”, o trabalho é o único filme cearense e também a única animação da categoria "Competitiva Brasileira - Longas". O festival é realizado entre 11 e 19 de junho na capital paranaense.

Azul, uma jovem documentarista da República da Bahia, percorre os territórios do extinto Norte e Nordeste em busca de respostas sobre o colapso do que um dia foi uma nação unida . Entretanto, ao fim dessa jornada histórica, é na própria casa que ela encontrará sua revolução mais profunda.

Produtora cearense de animação, a Zonzo Studio foi responsável pela equipe de animação do trabalho. Para a obra, houve incentivo da Agência Nacional do Cinema (Ancine), do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

“Glória & Liberdade”: Brasil costurado por revoltas populares

Em “Glória & Liberdade”, revoltas populares do século XIX como Cabanagem, Balaiada, Praieira e Sabinada reinventam um Brasil de 2050. O filme é costurado como uma viagem em quatro capítulos, cada um com sua própria estética e construído segundo linguagens, memórias e culturas dos territórios imaginados.